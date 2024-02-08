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過年一家人如果不知道去哪吃飯，其實飲茶是一個不錯的選擇。因為大家可以和親戚朋友歎著茶，聊聊天，不用太過趕急。今次會介紹6間不同的餐廳，有靚景、有新派、有傳統，更有一間是任食的。大家記得訂定位，和家人龍年有個好開始！

新年飲茶│1. 彤福軒：食矜貴魚子醬芙蓉龍蝦餃、油雞樅菌香煎和牛餃

第一間要介紹的是Rosewood香港瑰麗酒店的彤福軒，彤福軒是米芝蓮推薦粵菜餐廳，在龍年中菜行政總廚李志偉特別炮製了彤福軒賀歲點心，好像是「田園豐收 -麻辣果仁酥(三件$98 )」、「碩果豐盛 - 鮮蟹肉石榴球(三件$108)」、「年年有餘 - 芝味三文魚酥(三件 3 )」、「發財好市 - 髮財蠔豉燒賣(三件$108)」、「花團錦簇 - 橄欖茄乾帶子餃(三件$108)」、「金牛接福 - 油雞樅菌香煎和牛餃(三件$128)」、「春燕報喜 – 黃金燕窩百合餃(㇐件$88)」、「金龍得水 - 魚子醬芙蓉龍蝦餃(每位$168)。全部都相當有意頭外，還加入了不了矜貴食材，好像是帶子、和牛、燕窩及魚子醬等等，立即令到點心Level-up！

彤福軒

供應日期：2024年2月10日至19日

時間：中午12時至下午2時30分

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號 Victoria Dockside 香港瑰麗酒店

詳情按此

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