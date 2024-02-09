吃喝玩樂

Foodie What’s On

加入最愛專欄　 收藏文章　

2024-02-09Text: Ko Wong

新年自助餐2024｜新春酒店Buffet必食推介！任食生蠔鮑魚撈起網上訂7折／5星酒店每兩位送迷你盆菜／指定日子買2送2／送應節富貴黃金大虎蝦

#農曆新年 #自助餐 #賀年 #龍年 #美食特集 #著數優惠 #Foodie What’s on #PLAYT #新春 #Jetso #鮑魚 #豬手 #著數 #髮菜 #蠔豉 #生蠔 #柏寧酒店 #Buffet #優惠 #新年自助餐 #長腳蟹 #雪糕 #龍蝦 #都會海逸酒店 #花膠 #黃金蝦 #諾富特東薈城酒店 #盆菜 #香港會議展覽中心 #撈起 #天際萬豪酒店 #龍躉 #馬哥孛羅香港酒店 #Food News

　　送兔迎龍！即將踏入農曆新年，又要預備好肚仔去食盡一系列應節賀年菜！不過，團年飯、開年飯等也獨沽一味吃粵菜，未免太悶了！不如搞搞新意思，帶一家大細去吃頓豐富自助餐，既有西式海鮮冷盤、牛扒、fusion菜、甜品等，農曆新年期間更有期間限定的好意頭賀年菜，一次過來個雙重享受，更添滋味！

 

新年自助餐2024｜1. 都會海逸酒店西餐廳︰eShop訂位7折！必食意頭菜鮑魚撈起髮菜豬脷！任食法美即開生蠔+烤原條有骨肉眼扒+草莓甜品

 

　　紅磡都會海逸酒店的西餐廳於大年初一至年初四推出「龍騰福躍」新春自助晚餐，當中的賀年菜式包括有「風生水起鴻運來」（鮑魚撈起）、「鴻運當頭四季紅」（炸黃金蝦），以及「發財好市添大利」（髮菜豬脷扒時蔬）等，以好意頭菜迎龍年！

 

　　其餘推介必食就有兩款來自法國及美國的即開新鮮生蠔，鮮嫩豐潤，並有膏香肉甜的冰鎮熟龍蝦、雪花蟹腳、凍熟蝦、熟龍蝦鉗及藍青口等，夠豐富。牛魔王更切嘗即席切割的烤原條有骨肉眼扒，嫩滑之餘牛味香濃。

 

 

　　餐廳這次陣會推出以草莓為主題的季節限定甜品，如有草莓乳酪蛋卷、草莓噴泉、草莓金箔果凍、草莓梳乎厘等，還有鮮果火焰雪山、芒果拿破崙及即製班戟，絕對不容錯過！而於eShop付全費預訂自助餐，更可享高達7折優惠。

 

西餐廳「龍騰福躍」新春自助晚餐

日期︰2月10日、12至13日晚上6時半至10時（2月10日分首輪晚上5時至7時15分、次輪晚上7時45分至10時及全時段晚上6時半至10時）

地址︰九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓

價錢（另加一服務費）：成人$798、小童$548

詳情按此

 

下一頁：食buffet過情人節！歎果皮金蒜蒸九孔鮑+富貴黃金蝦！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

更多Foodie What’s On文章
你可能感興趣
#農曆新年 #自助餐 #賀年 #龍年 #美食特集 #著數優惠 #Foodie What’s on #PLAYT #新春 #Jetso #鮑魚 #豬手 #著數 #髮菜 #蠔豉 #生蠔 #柏寧酒店 #Buffet #優惠 #新年自助餐 #長腳蟹 #雪糕 #龍蝦 #都會海逸酒店 #花膠 #黃金蝦 #諾富特東薈城酒店 #盆菜 #香港會議展覽中心 #撈起 #天際萬豪酒店 #龍躉 #馬哥孛羅香港酒店 #Food News
更多吃喝玩樂文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
雙幣交易
大國博弈
More
Share