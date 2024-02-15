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各位貪靚、視Keep Fit為終身事業的女士男士們，行街見到茶飲店會否心思思想買一杯，但喝完後罪惡感又來，要跑多幾圈消耗掉卡路里？現代人愈來愈追求健康，藝人JW 王灝兒本身是個著重健康但又愛吃甜食的嗜甜人士，近來首次創業開設的泰國椰子主題甜品茶飲店「茶大椰」，希望和大家分享天然無添加的甜味，除了珍珠奶茶外，還可以選擇招牌椰子飲品！

泰國直送新鮮有機椰子

因為愛美、要Keep Fit，JW開店有別一般茶飲店，以泰國椰子甜品和茶飲作為主題，追求天然、健康和新鮮，選用的新鮮有機椰子全部每日從泰國直送到店，專注研發不含防腐劑的低糖低卡椰子飲料系列，以鮮甜椰水、椰奶、多種水果、原葉茶及咖啡調配而成，大部分更無添加糖份，無論你喜歡喝奶茶、咖啡，抑或水果飲品，飲完心理生理都「低負擔」！

4款重點推介椰子味完美結合咖啡

JW私心推介4款招牌出品，包括甜品「大椰凍」、飲品「椰‧芒果‧乳酸」、「美式椰檸」及「木瓜‧椰奶」，每款飲品凡喝一口都有淡淡椰香散發出來，卻不會搶去水果或咖啡等主調味道，可說是完全融合！飲品還可按個人喜好加上仙草、斑蘭、馬蹄爆珠、桂花凍等，健康之餘又有豐富口感！

（左起）椰•芒果•乳酸、美式椰檸、木瓜•椰奶及大椰凍

當中最特別的，是甜品大椰凍。以原個椰青，掏空椰子後盛載著滿滿的果凍，口感軟糯爽滑，表面還撒上椰絲脆脆，充分展現新鮮椰子的鮮甜滋味。不過椰青十分大，變相盛載到的果凍也是毫不吝嗇地裝好裝滿，編輯一個人絕對吃不完，建議大家最好約三五知己一同享用。

大椰凍（$48）

椰‧芒果‧乳酸口感濃稠，就算現時不是芒果當造季節也十分香甜，果味突出之餘，喝下去後椰子餘香慢慢散出。喝的時候將飲品攪拌好，就可以啖啖都吃到芒果粒及乳酸凍！JW在訪問期間不停強調這是她的最愛，大家不妨跟她嘗一嘗！

椰‧芒果‧乳酸（$38）

有沒有台式木瓜奶粉絲？假如你去台灣旅行每日都有喝一杯木瓜奶的話，一定要試這杯木瓜•椰奶！這裏大方地將木瓜果肉裝到幾乎半杯滿，再加上梛奶。有別於台式飲品，茶大椰不會將木瓜及椰奶預先攪勻，在喝下椰奶同時，還可吃到木瓜，口感相對豐富，而且飲品沒有添加糖，全天然的水果及椰奶甜味充斥住口腔，甜而不膩！

木瓜‧椰奶（$40）

咖啡愛好者除了奶類飲品外，還可選擇椰香咖啡系列，當中的美式椰檸沒有添加椰奶，反而加上椰水，清甜的椰香味碰上回甘的咖啡異常地Match，而且色澤分明，適合一定要喝回魂啡的上班族及喜歡打卡的朋友！

美式椰檸（$32）

茶大椰現時有兩間分店，分別設於上環及尖沙咀，上環主打外賣，而尖沙咀旗艦店以悠閒熱帶風情為主題，店內設有20個座位，而且環境寧靜，在鬧市中營造一個難得的喘息空間，行街太累的話可以與親友坐下一同品嘗美味健康甜點和茶飲，又可以打打卡，十分寫意。

（圖片來源：茶大椰Facebook）

茶大椰

旗艦店地址：尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈Heath慶方地庫S11C&D號舖（扶手電梯落轉右）

營業時間：上午11時至晚上8時30分

電話：5583 2830

分店地址：上環皇后大道中378號福陞閣地下22號鋪（PHO Nhat 對面）

營業時間：上午11時至晚上8時30分

電話：9088 5968

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