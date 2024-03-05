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販售逾半個世紀的明治Meji CHELSEA彩絲糖停產！明治公司宣佈已面市53年的「CHELSEA」系列共6款產品因銷情低迷而停售。不少香港人學生時代每天都要手持一盒跟三五知己分享的糖果正式被埋沒於時代的洪流與轉變中，成為過去式！不過充滿集體回憶的零食又豈止一款，還有一些仍能在傳統士多找到，但亦買少見少！現在立即帶大家來一場「回憶殺」，細數幾款懷舊零食，看看你有沒有共鳴！

懷舊零食 ︳ 1. 明治彩絲糖：跨越半世紀！銷售額曾達逾1億港元創高峰

日本明治公司於日前（3月4日）宣佈停產CHELSEA彩絲糖，不止日本人，就連香港人也大呼可惜！據明治稱，因銷情低迷，故結束販售包括盒裝牛油和乳酸口味、袋裝的綜合口味等6款產品。彩絲糖於1971年面世，以傳統蘇格蘭糕點口味為賣點，率先推出牛油和乳酸口味，之後再有創新的咖啡及皇家奶茶味。當時不少香港學生哥必定會隨身帶備一盒，嘴饞口痕隨時食一粒，又可以跟朋友「開心Share」，絕對是大家的童年回憶，很多網民大叫咖啡味是最受歡迎口味！

高峰時期CHELSEA彩絲糖銷售額高達25億日圓，相等於約1.3億港元，可惜後來銷量持續下跌，至2022年度銷售額跌至約5億日圓，即約2,600萬港元。集體回憶敵不過市場實際需求，最終被淘汰。你當年最喜歡哪種口味？

（圖片來源：Meji）

明治彩絲糖購買點

1. 糖街

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2. HKTVmall

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懷舊零食 ︳ 2. 花占餅：甜甜的餅乾有杜蟲功效？

講到懷舊小食怎少得傳統餅乾，花占餅就是其中一種！細細粒的餅乾上端加上馬卡龍顏色的糖霜，製作時將糖霜擠成花塔狀，不止顏色吸引，連外表及甜甜的味道也令小朋友忍不住一粒接一粒，有些人更不捨得吃糖霜部分，會先吃餅乾，保留花塔糖霜在最後一次過吃掉！

（圖片來源：元朗合興）

傳聞花占餅有杜蟲作用？其實是一個美麗的誤會！70、80年代有很多小朋友受蛔蟲影響導致營養不良，當時有一種名叫「花塔餅」的杜蟲藥物，與花占餅的外形十分相似，同樣以塔狀呈現，吸引小朋友服藥，因此經常被誤以為兩者是「同類」也情有可原！不過究竟花塔餅是否真有成效也是不得而知，假如有相關不適，最好及早求醫，而且要緊記花占餅並沒有杜蟲作用，只可作零食般吃！

（圖片來源：HKTVmall）

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