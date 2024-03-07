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2024-03-07Text: Louise Yuen

米芝蓮2024｜必比登推介名單率先睇！公開新上榜7間食店︰48年中菜名店生記 / 上環地道越南菜 / 正宗拿坡里Pizza！話題粵菜「文苑飯莊」有份？即睇完整名單

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　　米芝蓮星級餐廳的最新名單將於 3 月 14 日公布，而米芝蓮今日就率先揭曉《香港澳門米芝蓮指南 2024》必比登推介，香港、澳門分別有 67 間及 10 間食肆上榜，共 77 間。最值得關注的一定是 10 間食肆首次入選必比登推介的新貴，香港則佔 7 間，當中由地道越南菜、人氣拿坡里pizza、經典廣東菜老字號、街坊潮州滷水店，至今期的話題店「文苑飯莊」都上榜。即睇完整名單。

 

必比登推介名單向來由米芝蓮評審員主理，揀選以低於 $400 也可歎到三道美味菜式的食肆。（圖片來源︰MICHELIN Guide）

 

米芝蓮2024必比登推介｜Ăn Chơi︰上環新開越南菜！點名讚姜公呂望烤魚

 

　　去年才開幕的上環 Ăn Chơi，由一對越南籍夫婦主理，供應一系列地道越南菜如配料豐富的法包、每天轉換地域風格的越南粉、雞蛋咖啡等，以當地小吃為主。米芝蓮也點名推介姜公呂望烤魚，店主改良傳統煮法，以自製發酵魚醬炮製比目魚，風味獨特。

 

（圖片來源︰IG @anchoi.hk）

（圖片來源︰IG @anchoi.hk）

 

（圖片來源︰IG @anchoi.hk）

（圖片來源︰IG @anchoi.hk）

 

Ăn Chơi

地址︰上環孖沙街15-17號地舖

電話︰5286 1517

 

下一頁︰拿坡里的滋味+文苑飯莊︰話題店「文苑飯莊」登必比登名單

 

  • by Senior Content Editor

    Louise Yuen

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