加入最愛專欄 收藏文章

近日，LINE FRIENDS主題餐廳「BROWN & Friends Cafe & Bistro」在澳門登陸，應該有很多LINE FRIENDS的粉絲都想去一去澳門打卡吧！今次除了介紹這間就LINE FRIENDS主題餐廳外，會介紹多3間澳門特色主題餐廳，大家去澳門的話，可以去去哦！

澳門特色主題餐廳│1. BROWN & Friends Cafe & Bistro：爆紅LINE FRIENDS主題！巨型熊大加11 LINE FRIENDS角色

爆紅的LINE FRIENDS在澳門推出了主題餐廳「BROWN & Friends Cafe & Bistro」，大家想不想去呢？位於澳門葡京人的「BROWN & Friends Cafe & Bistro」主打LINE FRIENDS，而餐廳內一共有11位LINE FRIENDS朋友，好像是CONY、JAMES、MOON、JESSICA、SALLY、BOSS等等，部分會以可愛廚師造型登場，而部分則以旅客造型亮相。說到是BROWN & Friends，當然不少得我們的主角熊大BROWN！除了門外坐了一個巨型熊大BROWN外，大大個廚師造型熊大BROWN會站在2.6米巨型漢堡擺設旁邊，十分Cute！

「BROWN & Friends Cafe & Bistro」分了3大沉浸式用餐區，包括時尚美食街道、大自然與露營及LOFT小酒館，打卡地方真的超級多，大家可以在餐廳內的巴士站和JAMES拍照，又可以和BOSS拍一張「飲杯」的相片！

「BROWN & Friends Cafe & Bistro」餐廳提供西式輕食及自家製限量甜點，推介有雙層芝,士漢堡、明太子泡菜寬麵、香脆窩夫塊配巧克力焦糖醬，當然不少得LINE FRIENDS手工馬卡龍 、BROWN甜甜圈等等。

最後，就是精品了，「BROWN & Friends Cafe & Bistro」有LINE FRIENDS專屬特別版商品區，大家可以買到特別版精品，包括角色公仔抱枕、環保餐具等等。

BROWN & Friends Cafe & Bistro

營業時間︰上午11時至晚上9時

地址：澳門路氹溜冰路葡京人H853 Fun Factory娛樂廠二樓

詳情按此

下一頁：美式50年代復古！坐開篷跑車食漢堡







全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！