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近日，土瓜灣哥登堡餐廳宣布3月尾結業，推出「告別大餐」，吸引不少人去排隊打卡，排隊的人龍更幾乎排到街尾。今次就和大家介紹這間舊式扒房，及4間鋸扒餐廳，有平民的、任食的，都有法式扒房食美國 USDA Prime 級肉眼牛扒。即睇！

香港扒房│1. 哥登堡餐廳：40多年歷史「平民扒房」今月結業

位於土瓜灣的哥登堡餐廳是港式扒房，有40多年歷史，最近指因為經營不善，所以會在3月31日結業。相信很多街坊知道後，都會覺得很可惜！「平民扒房」哥登堡餐廳主打港式鐵扒餐，好像是肉質超嫰的紐西蘭牛柳，煎好放上鐵扒送到客人面前，客心再淋上不同的醬汁，熱辣辣，好惹味。

圖片來源：TVB USA Official

圖片來源：TVB USA Official

羅宋湯、椰汁紅豆冰、燒春雞、羊扒、T骨牛扒、黑椒牛柳粒等等，都是這間餐廳的必食菜式！鐵扒餐會包餐包、湯、主菜及餐飲，價錢由$110至$170不等，十分抵食。一個個熱辣辣的鐵扒餐、保留多年的舊式西式裝潢配上白衫黑西褲侍應，大家除了可以食到小時候的味道後，更是一種情懷！而宣布結業後，很多人都想支持一下哥登堡餐廳，所以都在門外大排長龍，想試一下「告別大餐」。如果大家想在最後支持一下哥登堡餐廳，就要快手了！

圖片來源：TVB USA Official

哥登堡餐廳

營業時間：上午11時至下午11時半

地址：土瓜灣馬頭圍道440號地舖

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