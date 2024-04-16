深圳好去處 | 港人最愛東門町美食廣場被清拆！推介深圳美食街：商場美食街食人氣牛雜 / 超近福田口岸水圍村夜市 / 學校附近小食街吃炸雞柳薯條

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說到深圳美食，很多人都會去老街的東門町美食廣場「掃街」、食盡美食。但近日，東門町美食廣場外掛著依法強制拆除的大橫幅，公告指東門町連廊存在嚴重消防安全隱患，今月會進入依法強制拆除階段，所以北上的大家就要留意，以免撲空！不過，深圳還有很多不同的美食街，今次為大家推介幾個好去處！

深圳美食街│1. 壹方城小吃街：室內有冷氣！食人氣惹味金牌牛雜大滿貫

第一個要介紹的是壹方城小吃街，壹方城小吃街位於壹方城購物中心B2層，一出地鐵很快就到，特色就是在室內，有冷氣！相信夏天，很多人都想在一個較陰涼的地方享受美食，如果很怕熱的話，就一定要考慮去壹方城小吃街！壹方城小吃街中有很多不同的小店，所以有很多小食選擇，好像是雞柳大人的空氣年糕雞柳薯條、鹵大叔廣州牛雜的惹味金牌牛雜大滿貫、蛙小俠·沸騰砂鍋的小霸王甲魚砂鍋蛙等等。

圖片來源：小紅書@愛喝茉莉奶白

圖片來源：小紅書@鹵大叔廣州牛雜

而壹方城小吃街中還有樣必食是豬拉虎的三明治，有點像韓式三文治，現點現做的，大家可以選雙倍的煙肉及芝士，加上雞蛋及蔬菜，正！飲品加上三文治，30元人民幣有找，抵食！有很多小紅書博主都大推這間店，所以一定要試試！

圖片來源：小紅書@ N.478

圖片來源：小紅書@小藝、

壹方城小吃街

地址：深圳寶安區新湖路壹方城購物中心B2層

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