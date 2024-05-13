星馬喇沙 | 城中必食喇沙推薦！$88豪食原隻龍蝦喇沙 / 9小時炒製手工無味精喇沙醬 / 米芝蓮推介蔡瀾都捧場

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天氣太熱，午餐不想吃飯，麵食是一個相當好的選擇。而今次要說說很多人都愛吃的喇沙（叻沙），你又愛吃嗎？今次會介紹抵食原隻龍蝦喇沙、馬來西亞咖喱喇沙麵，而其中一間更是米芝蓮指南推介的！

喇沙餐廳│1. 馬來椰爺：9小時炒製自家手工醬料！無味精喇沙湯底配原隻炸軟殼蟹

第一間要介紹的是位於大角咀的馬來椰爺餐室，主打自家製無味精喇沙湯底，在休息時間，店主用來炒製自家手工醬料，醬料一次要製作超過9小時，超有心機。對於喇沙，他們一點都不馬虎！馬來椰爺餐室的喇沙椰奶味、蝦味、香茅味及辣味比例很好，濃稠的湯底一口喝下去相當暖胃。重點是，因為喇沙湯底沒有加入味精，所以大家喝完湯底，都不會太口乾！而這間店的必食喇沙是原隻炸軟殼蟹的招牌椰爺秒傳叻沙湯麵，大大隻即叫即炸的軟殼蟹一看上去已經非常吸引，摻摻掛滿湯汁，啖啖都食到椰香及海鲜鲜味，正！

圖片來源：馬來椰爺餐室

圖片來源：馬來椰爺餐室

圖片來源：馬來椰爺餐室

馬來椰爺餐室其他推介有手工咖央多士、馬來炸香蕉、虎蝦帆立貝三重香蝦叻沙湯摻摻、芒果斑蘭椰汁冰、話梅桔仔水、魚肉片香草椰奶湯摻摻等等。大家一定要去試試

圖片來源：馬來椰爺餐室

馬來椰爺餐室

營業時間：星期二至日中午12時至下午3時、6時至9時(逢星期一休息)

地址：大角咀富多來商場2期櫸樹街62號

詳情按此

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