太平清醮2024｜長洲美食推介！新推紅豆餡平安Tiramisu / 超人氣脆炸平安包 / 海鮮批發開店賣龍蝦蒸籠飯

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說起長洲，就想起芒果糯米糍大魚蛋平安包等街頭美食……5 月 15 日是長洲太平清醮，不少人會前來欣賞飄色巡遊及搶包山決賽，場面好不熱鬧，趁住這個年度節慶不如 plan 個長洲一日遊，在島上吃好玩好，感受傳統節慶的氣氛。

長洲美食｜Summer & Autumn︰人氣平安Tiramisu！太平清醮限定推豆沙餡口味

近年不少 cafe 進駐長洲，最具話題性要數碼頭附近的 Summer & Autumn，憑「平安Tiramisu」打響名堂，甜品以茶杯盛載，上面加上平安包圖案，本身已經夠 IGable；趁太平清醮，小店更用上傳統平安包的豆沙餡，製作期間限定的紅豆 Tiramisu。

除了招牌 Tiramisu，店內也有烤布里芝士配法包、腐乳卡邦尼意粉、All day breakfast 等西式美食。其花生醬奶蓋咖啡也大獲好評，值得一試。

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Summer & Autumn

地址︰長洲新興街98號地下

營業時間︰星期一至五 10am-6pm；星期六、日及公眾假期 11am-6pm

網址︰www.instagram.com/summer_autumn_cheungchau/

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