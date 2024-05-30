深圳好去處 | 深圳食海鮮精選推介！¥277起任食鮑魚、澳洲藍龍蝦、即煎鵝肝 / 炭燒巨型瀨尿蝦、活鰻魚 / 超震撼松葉蟹海鮮鍋

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北上當然要大吃大喝，如果大家喜歡吃海鮮，可以試試到深圳食海鮮，款式多又較抵食！今次推介4間超多網民推介吃海鮮的餐廳，有自助餐、有燒烤，愛吃海鮮的朋友一定不可錯過！

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深圳食海鮮│1. 曼格活海鮮‧榴槤自助(龍華天虹購物中心店)：277元人民幣任食鮑魚、澳洲藍龍蝦、即煎鵝肝、烤榴槤

第一間是「曼格活海鮮‧榴槤自助」(龍華天虹購物中心店)，聽名字應該就知道是任食海鮮及榴槤，真的有很多人推介這間餐廳，所以有很多香港人都會去，味道一定不差。一進去就會可以看到海鮮區，水池內有超多款式的生猛海鮮，好像是鮑魚、九節蝦、澳洲藍龍蝦、海參、螃蟹、貝類等等，大家可以按自己心水，自己撈回去打邊爐，真的超鮮美！另外，還有很多火鍋配料，例如即切牛肉、毛肚、黃喉、鴨腸、丸類。

圖片來源：大眾點評

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圖片來源：大眾點評

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除了生猛海鮮，這間餐廳還會提供壽司刺身及熟食，熟食必食有即煎鵝肝、烤蠔、牛扒、比目魚等；而最令人心動的一定烤榴槤，烤過的榴槤比原本更甜更軟糯，真的一口接一口，正啊！而「曼格活海鮮‧榴槤自助」的生果及飲品都食任食任飲，大家可以瘋狂任食！至於價錢方面，大家可以去大眾點評看看團購價，現時大約一位277元人民幣，真的超級抵！

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

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曼格活海鮮‧榴槤自助(龍華天虹購物中心店)

營業時間：上午11時至下午11時



地址：民治街道人民路深圳龍華天虹購物中心店(原九方)3層L348號

泊車資訊：龍華天虹購物中心有地下停車場

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