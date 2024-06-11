父親節自助餐2024 | 最後召集！父親節10大抵食Buffet推介！任食波士頓龍蝦生蠔 / 堂弄原隻鮑魚鴨掌、富貴雞 / 設爸爸專屬遊戲贏自助晚餐！邊間仲有優惠？

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今個星期日就是父親節，大家準備好怎樣和爸爸過父親節呢？如果還未想節目，不如去吃Buffet吧，大家都可以根據自己的口味食到多樣化的菜式，即睇10間餐廳的父親節自助餐！

父親節2024│1. JW萬豪酒店JW咖啡室：豪食和牛壽司、壽喜燒

如果想食自助餐，可以試試JW萬豪酒店JW咖啡室今年特別推出的父親節和牛盛饗自助晚餐，和牛控必試！自助晚餐中可以試到超多以和牛入饌的菜式，好像是炙燒和牛壽司、照燒和牛卷、和牛壽喜燒、澳洲和牛斧頭扒及和牛西冷等，數都數不完！另外，當然都會供應冰鎮海鮮、高級刺身及其他美食，而最令人期待的是燜澳洲厚花膠扣烏參及燜原隻南非鮑魚等，一定要和父親去吃！

JW萬豪酒店JW咖啡室

日期：2024年6月15日至16日晚上6時至10時

價錢：成人$968、小童$678

地址：香港金鐘道88號太古廣場

詳情按此

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