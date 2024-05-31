2024-05-31Text: Sammy Leung
珠海好去處 | 網民大推珠海不可錯過美食！超鮮美花膠金湯卜卜蜆火鍋 / 荔枝木片皮鴨「好吃到哭」 / 退役運動員開農村炭爐榴槤雞煲
港車北上去珠海遊玩真的很方便，很多香港人放假都會北上，去玩一至兩日。但珠海美食有這麼多，不知道食哪一間才好？今次找來4間網民大推的珠海餐廳，有火鍋、有小菜，既然網民試過都推介，一定不差，一齊看看吧！
珠海美食遊│1. 貝小鮮卜卜貝海鮮火鍋店：花膠金湯卜卜蜆火鍋
很多人都愛吃「卜卜蜆」，但香港的「卜卜蜆」店始終不多，如果大家十分愛吃鮮美的蜆的話，一定要試試這一間！「貝小鮮卜卜貝海鮮火鍋店」主打「卜卜蜆」火鍋，隻隻蜆都大大粒，上菜時排列得很整齊，打卡一流！湯底有川味麻辣、番茄、冬蔭功、花膠金湯、松茸菌菇及原味。很多網民都大推介冬蔭功、花膠金湯，前者微辣、入味；後者鹹鮮之餘又養生。
冬蔭功湯底
湯底超多選擇。
隻隻蜆都大大粒(圖片來源：大眾點評)
花膠金湯
如果想食到蜆肉的原汁原味，都可以點選原味的，配上蒜蓉，真的鮮到連湯底都想喝掉！而配火鍋配料方面，肉類、菜類的選擇都多，用上帶鮮美蜆肉湯底煮一煮，食過一定想回頭！
原味
貝小鮮卜卜貝海鮮火鍋店
營業時間：上午11時至下午10時
地址：珠海金灣區三灶鎮金銘東路520號商店鑫海國際公寓東北門
泊車資訊：鑫海國際公寓有停車場
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