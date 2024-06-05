父親節餐廳2024 ｜ 父親節慶祝推介：中西日菜有齋！望維港靚景食豆酥龍蝦 / 名人飯堂飲35年陳皮水鴨燉湯 / 日式套餐食野崎和牛陶板燒！睇埋經濟實惠之選

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快到父親節，早前已推介過父親節自助餐，今次的一齊看看各大餐廳的父親節套餐！除了有中菜、仲會有日本菜及西餐，即刻帶爸爸去食餐好！

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父親節套餐│1. 唯港薈天外天：兩位就食到！蠔皇南非飽魚拼柱甫+瑪卡淮山燉花膠

唯港薈天外天中菜廳在2024年6月14日至6月16日期間，推出了「滋補八道菜父親節晚餐」，每位$888起，只要兩位起就可以食到，另加每位$388可仲會有精選餐酒配對！而今次的「滋補八道菜父親節晚餐」菜式有瑪卡淮山燉花膠、蠔皇南非飽魚拼柱甫、凍頂烏龍茶燻鴿、XO醬蒸龍躉斑件、松露野菌炒蝦球、合桃露湯圓等，大家可以望住維港歎矜貴美食！

唯港薈天外天「滋補八道菜父親節晚餐」

日期：6月14日至6月16日

時間：下午6時至下午11時

價錢：每位$888起(兩位起)

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈28樓

詳情按此

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