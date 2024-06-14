NVIDIA黃仁勳訪台食勻23大美食！台北餐廳名單公開︰AI教父讚這間砂鍋雞湯超好食！米芝蓮推介酥脆蚵仔煎、超難預約私廚、寧夏夜市古早味薑汁番茄

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輝達（Nvidia）上周市值創下歷史新高，一度超越蘋果（Apple），成為全球市值第二大的公司。而對於輝達（Nvidia）的CEO黃仁勳，大家又認識幾多呢？最近，台北市政府官方Facebook公布了20間連AI教父黃仁勳都愛的台北美食，大家下次去台北就可以跟住打卡！

台北市政府官方Facebook早前在公布了20間餐廳，全部都是AI教父黃仁勳愛的台北美食，當中包括：

• 詹記水果

• 富霸王極品豬腳

• 四平陽光豆花店

• 圓環邊蚵仔煎

• 犂園湯包館

• 老撈麻辣火鍋

• 王記府城肉粽

• 花娘小館

• 醉翁漁港海鮮

• 聚聚無菜單料理

• 驥園川菜餐廳等

• 五燈獎豬腳魯肉飯

• 春韭無菜單料理

• 豆花莊

• 雞家莊

• 譽展蜜餞行

• 鄒記食舖

• 磚窯古早味懷舊餐廳

• 饒河街夜市

• 牛耳精緻麵館

圖片來源：Humans of Taipei 我是台北人

今次為大家Pick了其中4間，下次去台北時可以一試哦！

黃仁勳台北美食│1. 詹記水果：必食古早味薑汁番茄

相信大家去台北，都會行夜市，所以第一間要說是位於寧夏夜市的「詹記水果」。原來黃仁勳因為對南部的「薑汁番茄盤」念念不忘，而薑汁番茄是台南、高雄、屏東一帶的小吃。不過，在寧夏夜市的「詹記水果」都有獨特的古早味薑汁番茄。大大粒的「黑柿蕃茄」沾上秘制醬汁，食落超甜外，仲有薑味及醬油的味道，超消暑！除了人氣的古早味薑汁番茄外，鳳梨、西瓜、芒果、草莓等都非常新鮮，價錢又不貴，大家可以去看看！

詹記水果

地址：台北大同區寧夏路寧夏夜市第117號攤

詳情按此

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