2024-06-26Text: Sammy Leung
Deliveroo | 戶戶送外賣美食100強名單！必比登推介川味涼皮、香濃堅果奶蓋茶飲店！深水埗邊間大牌檔上榜？
近年，愈來愈多人用外賣平台，大家平時又常叫哪些餐廳呢？近日，戶戶送公布了「2024戶戶送外賣美食100強」，這些餐廳都是熱門餐廳。另外，編輯再在100強Pick了幾間較特別的，如果大家不知食甚麼，不妨參考一下！
戶戶送早前公布了「2024戶戶送外賣美食100強」，這100間都是戶戶送上一直獲得高用戶評價的熱門餐廳，一齊睇2024戶戶送外賣美食100強大公開！
2024戶戶送外賣美食100強名單
- 象泰宴
- Dough Bros
- ZANCHEE
- 有緣小敍
- 圓貝
- 李家
- 坐忘
- 菠蘿魚
- Fineprint
- 椰小盅燉湯專門店
- SaladStop!
- Santorini Greek Taverna
- Chickpea
- 麵尊
- SOYmart by 豆乳狂人
- 金鳳大餐廳
- 陳勤記鹵鵝飯店1948
- 嘆甜品
- 文記車仔麵
- Sugar MaMa 甜心良品心太軟專門店
- 木玥巷
- No Milkshake No Life
- Baan Thai
- Banh mi pate (Vietnam Genuine)
- FRENCHIES
- Miam Bakery
- Moyo
- Fresca
- 祥囍煲仔小廚
- Maru Korean Restaurant & Pub
- Little Napoli
- Misugu Bento
- Farmchap
- 聰。C Dessert
- 川之源
- 新川美食
- 金滿堂甜品
- 珍意泰國菜館
- 聯發茶餐廳
- 饃饃餃子
- 兩姊妹涼皮有限公司
- 雄泰
- 火炭泰源
- Chachawan
- The Coffee Academics
- 天仁茗茶
- 八時神仙草
- Jacomax
- Flying Pig Bistro
- 小方糖甜品
- 白羊咖啡
- 天后站清湯腩
- 杉養蜂園
- Chilli Fagara
- 麵鮮醬油房周月
- JIKKA 燒雞
- 富東海鮮酒家
- 味道
- 山東小城
- Krua Walaiphan
- Westwood Carvery
- 順興茶餐廳
- An Choi in HK
- 一樂燒鵝
- 定食 Doraya
- 勇記海南雞
- Pickabowl
- 心意小館
- Nha Trang
- 水門雞飯
- 華嫂冰室
- Fete Up
- 祥興記上海生煎包
- Ask for Alonzo
- Katsumoto
- 一點心
- NUTTEA
- #湯。雞
- 民聲冰室
- 井巷子
- 金禾
- 何洪記
- 四季常餐
- 光榮冰室
- 愛文生
- 盛記粥麵
- 星洲總廚
- Aya 彩
- Hohon Eatery
- 何車車仔麵
- Goobne
- 餃掂手工餃子雲吞專門店
- NOSH
- 王林記潮州魚蛋粉麵
- 麥奀雲吞麵世家
- 金飯館
- 老馮茶居
- 哥哥添飯•妹妹泡茶
- Pici
- 楚撚記大排檔
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