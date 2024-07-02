台灣農業部教揀芒果、提子睇3個位！愛文芒睇外表都知甜度？如何延長芒果保存期？提子食唔晒要咁做！

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台灣農業部不時都會在其Facebook上教選水果的小Tips，又會說説如何保存水果會更好。今次就先和大家看看選芒果、提子方法，大家一齊學，就可以食到甜甜又新鮮的水果！

又到夏天，台灣農業部常常在其Facebook「鮮享農YA - 農糧署」上教選水果的小Tips，近日就提到香港人最愛的芒果及提子，先看看揀芒果的3大方法：

1. 果香：香味濃郁、品質愈好

2. 果皮：色澤紅潤，無外傷

3. 果型：頭尾飽滿，形狀略圓

如果是愛文芒的話，芒果的果皮紅色愈多就愈甜哦！

圖片來源：FB@鮮享農YA - 農糧署

圖片來源：FB@鮮享農YA - 農糧署

延長成熟芒果的保存期限方法

不過，在食用前記得大家先看一看果皮，若僅是輕微受損，切除受害部位仍可食用；但已出現明顯腐敗、變色及變味，就不宜食用！而在保存方便，如果買回到看到芒果果皮轉為油亮、果實偏軟就是完全成熟，可以立即食用；但果實偏硬的話可以先開箱置於陰涼通風處。令到芒果變軟、出現香氣後再食。如果大家想用延長成熟芒果的保存期限，可以以報紙或廚房紙巾包裹後，再放入雪櫃保存。

提子又可以點揀？

巨峰葡萄是台灣栽培面積最廣的鮮食葡萄品種，而台灣農業部都提出了揀提子的3大方法：

1. 果穗完整

2. 果粒均勻

3. 果粉分布均勻

圖片來源：FB@鮮享農YA - 農糧署

大家平時買提子回去之後，會怎樣處理呢？大家可以留下小部份果梗，剪下果實，放入盛有清水的水盆，直接以清水沖洗就可以了。如未吃完就可以利用廚房紙巾包裹、保留孔隙後置於冰箱冷藏。







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