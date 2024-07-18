深圳美食 | 深圳都有高質日本菜！北上不能錯過日式餐廳推介：¥278抵食Omakase試飄雪鵝肝吞拿魚壽司 / 貴價「深圳燒肉天花板」歎多汁和牛牛舌

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港人最愛日本菜，在香港、日本食日本菜就食得出，但北上食日本菜又試過了嗎？去深圳，有很多日本餐廳選擇，好像是Omakase、日本串燒、拉麵店等等，今次跟大家一起看看深圳日本菜！

深圳日本菜│1. 山禾田·創作料理（羅湖店）：抵食溫馨日式料理！必試牛肉壽喜燒+入口即化招牌梳乎厘

說到高質日本菜，一定留意「山禾田·創作料理（羅湖店）」，這間店登上了大眾點評必吃榜，所以味道一定有保證。在小紅書上，很多網友對這間店的評價都相當正面：「能來吃無數次」、「後悔沒有早點來」，而大家都指這間日本菜人均人民幣150元，勁抵食。「山禾田·創作料理（羅湖店）」以日本原木風作裝潢的重點，所以走進去就會Feel到溫馨又舒服。而美食方面，有2種菜式是一定要試的，包括壽喜燒及梳乎厘，前者有大大塊牛肉，煮完很鮮嫩，沾上生雞蛋，肉質很滑；後者是店內大熱產品，熱辣辣的梳乎厘，十分鬆軟，入口即化之餘又有濃蛋香，配著雪糕吃，正！其他店內推介菜式有雞肉串、玉子燒、厚鰻壽司、石燒一口牛、醬焗大蝦。

山禾田·創作料理（羅湖店）

營業時間：上午11時半至下午10時

地址：羅湖區南湖路南湖時代廣場A02（平安銀行正對面）

泊車資訊：深華商業人廈有地下停車場，距離223米

下一頁：¥278抵食Omakase！







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