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2024-07-24Text: Louise Yuen

開心果控必睇！城中5大好評開心果甜品︰最新4重滋味3.6牛乳開心果撻！爆餡糯米糍、超香脆可頌餅！關注組都推3重開心麻糬芝士撻

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　　不知何時開始，開心果成為今期流行，只要在雪糕蛋糕泡芙蛋撻糯米糍牛角包中加入開心果，那種細滑濃郁的堅果香，吃起來好像都份外美味。城中的開心果甜品愈出愈多，今次為大家搜羅 5 款大獲好評的開心果甜品推介，開心果控一定大滿足！

 

開心果甜品｜民豐麵粉行︰市場限定變恆常口味！$12爆餡開心果糯米糍

 

　　荃灣老字號民豐麵粉行出品的水餃、湯圓本來就在區內薄有名氣，小店後來手製花生、芝麻、豆沙餡糯米糍，每日清晨製作的糯米皮煙韌軟熟，加上粒粒飽滿，吸引不少人慕名而來。今年 2 月初，小店更於年宵市場推出限定開心果糯米糍，結果大獲好評，今年 3 月起更開始列作為恆常產品，每日 1pm 開賣。

 

　　民豐麵粉行的糯米糍皮薄爆餡固然是一大賣點，但開心果控最愛這裏的果仁以慢磨形式調製、再混合砂糖，每啖都是粒粒開心果碎，而且每個也不過 $12。不過小店提醒開心果糯米糍宜即日食用，若擺放時間過長，外皮容易出水、影響果仁香。

 

 

（圖片來源︰FB @民豐麵粉行）

（圖片來源︰FB @民豐麵粉行）

 

民豐粉麵行

地址︰荃灣荃灣街市街35號地舖

電話︰2492 6860

營業時間︰8:30am-10pm

網址︰https://www.facebook.com/profile.php?id=100043453766386

 

下一頁︰自製堅果醬！必食開心果法式西多

 

  • by Senior Content Editor

    Louise Yuen

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