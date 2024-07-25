麥當勞McGriddles 7.27登陸香港！全日供應兩款口味？盤點4間必試班戟漢堡︰改良版牛油果芝蛋Pancake、$18煙肉豬柳蛋雙拼漢堡！邊間連鎖快餐店有即製班戟三文治？

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不少人去日本旅行會為了 McGriddles 熱香餅漢堡，專程安排至少吃一頓麥當勞早餐，無辦法，鬆軟帶牛油香的熱香餅搭配豬柳，那種甜甜鹹鹹的滋味形成不可抗力，令人回味。早陣子熱香餅漢堡熱潮也蔓延至香港，本地麵包小店如泰興餅店、新墟咖啡紛紛推出班戟漢堡，掀起一陣排隊潮。直至昨日（25日），香港麥當勞終於宣佈引入日本大人氣的 McGriddles，7 月 27 日起便可以食到，而且限時全日供應！即刻為大家盤點香港歎到班戟漢堡的好地方。

班戟漢堡｜香港麥當勞︰7.27首度開賣！2款香甜鬆軟班戟豬柳蛋漢堡

終於等到香港麥當勞引入McGriddles！官方宣佈日本大人氣的 McGriddles 將於 7 月 27 日起分兩階段開賣，供應「楓糖班戟豬柳蛋漢堡」及「楓糖班戟豬柳漢堡」2 款口味。與日本版本一樣，班戟漢堡將以加入楓糖漿的班戟，代替原來的英式鬆餅 muffin，口感更為鬆軟；配上豬柳、雞蛋、芝士等餡料，鹹甜交替就是簡單的美味。

要留意，McGriddles 將於 7 月 27 日凌晨 4 時（只限 24小時營業的麥當勞餐廳）至 31 日率先於麥當勞 App 開賣，連脆薯餅亦限時全日供應；第二階段則由 8 月 1 日凌晨 4 時開始，大家只需到全線麥當勞餐廳即可直接選購 McGriddles！

（圖片來源︰FB @McDonald's）

香港麥當勞

詳情︰www.facebook.com/mcdonaldshongkong

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