香港人氣燒雞集合！花姐「難Handle」爆汁窯燒雞Edan大愛 / 秘方醃製24小時香辣燒春雞 / 性價比高脆皮百里香烤雞

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早前MIRROR經理人花姐在Instagram Post出燒雞圖，指該燒雞「難Handle」，令新蒲崗的「流浮山窯燒雞」爆紅。這隻窯燒雞被指是新蒲崗的名物，看到多汁又惹味賣相，真的好想試一試。今次會推介幾間燒雞推介，就算食不到新蒲崗的「流浮山窯燒雞」，都仲有其他選擇！

香港燒雞│1. 流浮山窯燒雞：花姐「難Handle」新蒲崗名物！Edan自爆常吃爆汁窯燒雞

第一間當然要介紹最近最Hit的「流浮山窯燒雞」，早前MIRROR經理人花姐在Instagram的Story上發布了一張燒雞圖，指該燒雞「難Handle」，最後令到外界誤會她意有所指，令到「流浮山窯燒雞」爆紅。後來，MIRROR成員Edan指自己常常吃這款燒雞，到底這「流浮山窯燒雞」有多好吃呢？新蒲崗名物「流浮山窯燒雞」大約$198就有一隻，適合幾人一齊享用。「流浮山窯燒雞」主打使用古法窯燒，將原隻雞利用荔枝柴烤熟，即叫即燒。窯燒雞食落外皮香脆，會有淡淡香料味，惹味非常；一咬就會爆出肉汁，相當Juicy；而肉質嫩滑又飽滿，可以算是啖啖肉！不過，因為窯燒大約要40分鐘，即叫即燒的話，大家就要耐心等一等了！

流浮山窯燒雞

地址：新蒲崗大有街14號萬星工業大廈5B地舖

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