美食博覽 2024預告！超多$1筍貨︰安記鮑魚、蝦子麵禮盒！邊走邊吃佛跳牆、泡芙冰串燒、免費食爆汁肉丸！$120巨型杯麵套裝、海味福袋大放送！同場加映：平買月餅優惠

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又到美食博覽！今年美食博覽將於 8 月 15 至 19 日開鑼，連同美食商貿博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽及香港國際茶展，共匯聚超過 1,840 家展商。美食博覽主打「美食薈萃廊」及「尊貴美食區」，有齊超力、奇華、美心、日清、安記、原味家作、大班、榮華等大品牌，也不缺魚子醬、黑松露芝士、西班牙火腿等，記者發現今年不少品牌推出 $1 至筍美食優惠，也增設即煮即食的美食，當然也有福袋大放送。編輯部率先為大家預告美食博覽有甚麼好食好買 item！

美食博覽 2024｜$1至筍美食︰安記玩遊戲！嬴走500罐即食鮑魚

安記海味每年都舉辦綽號十足的小遊戲大送鮑魚，今年就推出 $1「蟹」逅鮑魚，送出共 800 罐即食鮑魚系列。遊戲玩法簡單，參加者每 3 人為一隊，參加者首先將鮑魚模型擲向巨「蟹」標靶，另一名參加者把跌下的鮑魚用鏟推回起點，第 3 名參加者將在起點的鮑魚執起放上籃備用，限時 30 秒內擲出最高分為優勝組別，即可帶走 500 罐即食溏心鮑魚，包括新登場的安記蟹皇溏心鮑、安記金牌溏心鮑、安記金蠔醬油溏心鮑及安記鮑魚花膠佛跳牆均隨機送出。其他落敗組別亦可獲得 150 罐即食鮑魚，安記合共送出800罐即食鮑魚，總值$36,000。

要留意，遊戲只限在首日頭 9 位在場外排隊購票進場的參觀人士。

安記海味

攤位編號：1D-C10

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