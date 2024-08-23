香港美食推介 | 全城最正咖喱大晒冷！種類多+啱港人口味「國際咖喱館」 / 清真羊腩咖喱配爆汁牛肉餅 / 灣仔排隊店必食咖喱豬扒飯

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大家愛吃咖喱嗎？濃郁的汁配上不同的肉類，真的超惹味！今次推介城中最正咖喱，以下這些餐廳都是很多網民大推的，不知大家食過多少間呢！

香港最正咖喱推介│1. 國際咖喱館：在灣仔經營約40年！咖喱種類多必食金牌咖喱海鮮煲

第一間是位於灣仔的「國際咖喱館」，如果有留意，應該都知道「國際咖喱館」是該區的老店，經營約40年。在灣仔這個如此大競爭的地方能經營幾十年，到底這間咖喱餐廳有甚麼魅力？「國際咖喱館」只賣咖喱，名字話明「國際」，當然店內會提供不同地方的咖喱，種類真的有很多，所以大家喜歡濃味又得，喜歡椰香的都有齊，而全部咖喱都有經過店主調配，所以十分適合香港人口味！如果講到必食的話，一定要試試金牌咖喱海鮮煲，煲內有齊蝦、魷魚等海鮮，配以口感濃厚的咖喱，入味之餘又惹味！而另一推介是古馬雞，具香氣又帶點椰香的醬汁雖然口味偏淡，但超適合拌飯或者沾薄餅吃。

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

圖片來源：大眾點評

國際咖喱館

營業時間：上午11時至下午11時半

地址： 灣仔大王東街26-30號地舖

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