澳門美食 | 超抵澳門自助餐公開！最平$262起！「自助山」無限量即叫即煮龍蝦 / 買二送一食即切原條黃鰭吞拿魚 / 任食北京填鴨

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不少香港人周末都會去澳門玩2日，交通方便又易Plan！如果大家近期都會去澳門，又想食自助餐的話，澳門都有很多有特色又抵食的自助餐！今次介紹抵食的澳門自助餐！

澳門自助餐│1. 澳門上葡京酒店「自助山」餐廳自助餐：無限量即叫即煮龍蝦、蟹

澳門上葡京酒店「自助山」餐廳自助餐是人氣自助餐之一，「自助山」餐廳的自助餐有多款中式佳餚、東南亞美食以至環球滋味，當中會有八款人氣冷盤海鮮、時令刺身與壽司卷物、新加坡肉骨茶、馬來西亞沙嗲烤肉串、印度羊肉卡巴等，仲有戶外燒烤區，專人即時烤製各式頂級海鮮及肉類。而kkday的優惠是，$758起就食到自助晚餐，仲會包含現場海鮮，即是任食鮮活海鮮，龍蝦、蟹和大蝦等無限量即叫即煮，大家可以用法式芝士焗、蒜蓉清蒸、椒鹽爆炒等。而上葡京自助山由7月8日至9月1日，晚餐時推出「榴槤任食環節」，各位現場以每位澳門幣$100+10%加購任食榴槤套票。不過要留意，餐廳座位數量有限，訂單都需客服於一個工作天回覆確定是否訂位成功，若指定日期已滿，可選擇更改其他日期，否則全額退費。

澳門上葡京酒店「自助山」餐廳自助餐

時間：周一至周日下午6時至10時（最遲入場時間下午9時半）

價錢：星期一至星期四成人$758、兒童 (7 - 12 歲)$469；星期六日成人$823、兒童 (7 - 12 歲)$513

地址：澳門上葡京3樓

詳情按此

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