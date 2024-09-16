放題優惠｜高質Omakase放題$488起任食壽司刺身／和牛燒肉放題加$148豪食生蠔、皇帝蟹腳／買四送一酒店點心放題食49款點心+甜品

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平時返工返學咁辛苦，趁大時大節去食一餐慶祝下也不過份，任食放題是最好選擇！日式及點心放題最熱門，不但能滿足大部分人的胃口，更容易回本！為了大家的荷包著想，以下特別介紹高質及抵食的放題，讓大家約埋家人及朋友豪食「豪飲茶」，無顧忌任食「大點」點心！

放題推介｜1.Omakase推級別放題任食刺身壽司！最平$488任食超過60款菜式！$888起豪食日本拖羅、生蠔！加錢任食海膽軍艦

（圖片來源：FBうまい鮨勘 Umai Sushikan）

尖沙咀海港城過江龍壽司店Umai SushiKan（うまい鮨勘）首次推出任食「高級版無限追加盛宴菜單」，每位只要$488，便可於2小時內無限任食「「豐洲特選」放題，菜單包款多款壽司、新鮮刺身、卷物、 天婦羅、 串燒、 炸物、 丼飯等一共66款！還贈送日本刺身拼盤一份，大部分食材由日本市場直送，質素有保證。

放題菜單另有$688「豐洲特選」及$888「豐洲特上」級別，$688的任食料理多達94款，亦有免費日本刺身拼盤一份；而最豪華$888菜單則可享用多達125款菜式，更可以豪食長崎產藍鰭大拖羅壽司、日本時令生蠔、A5和牛肉眼刺身、串燒、壽喜燒及涮涮鍋、北海道松葉蟹天婦羅等！可說是豐儉由人！

（圖片來源：FBうまい鮨勘 Umai Sushikan）

海膽fans要留意！$888套餐每位加$200，便可無限任食的每日新鮮直送的「時令A級海膽軍艦」，當中包括浜中小川赤海膽、Maruki極上赤海膽及富美丸黃海膽等。由即日起至10月31日，每4位同行惠顧$888「豐州極上」的食客，更可免費食埋原價$780的澳洲活鮑魚涮涮鍋，大家有無信心挑戰自己食到回本呢？

（圖片來源：FBうまい鮨勘 Umai Sushikan）

地址：尖沙咀海港城海運大廈G／F OTG04A舖

營業時間：12nn – 12mn

供應時段：全日供應

電話：2115 9956

預約網址

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