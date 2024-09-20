深圳美食｜深圳食蟹好去處提案！大眾點評高分蟹黄金撈飯 / 蟹黃瀑布撈麵視覺效果滿分 / 最平¥780食日式松葉蟹二人蟹宴

加入最愛專欄 收藏文章

有沒有朋友很愛吃蟹？如果你很愛的話，去深圳一定要試一次！在深圳，有很多吃蟹的好地方，烹調各有不同，好像是大熱的蟹黄麵、清蒸螃蟹、醉蟹，當然少不了蟹宴！如果你近期都想到深圳飲飲食食，不妨留意一下以下餐廳！

深圳食蟹好去處｜1.蟹叁寳·蟹黄面(福田店)：大眾點評高分蟹黄金撈飯！啖啖食到濃郁蟹黃

「蟹叁寳·蟹黄麵(福田店)」是第一間要介紹的餐廳，因為這間餐廳真的在小紅書上超出名，很多人大推，而在大眾點評上都得到4.8分高分！一聽名字就知「蟹叁寳·蟹黄麵(福田店)」主打是蟹黄金撈麵，而這道菜也是每枱客人必點的！份量十足的蟹黄倒上韌性十足的麵條上，讓大家啖啖都食到蟹黃的鮮香及濃郁，真的超滿足。如果你喜歡吃飯的話，都可以試試蟹黄金撈飯，因為米飯吸滿濃郁蟹黃，整碗變成金黃色，很有食慾！其他推介還有蟹粉春卷、蟹黃湯包、花雕醉蟹等，正！如果平日去的話，大家可以在大眾點評入手優惠，只要人民幣63元就可以有一份蟹黄蝦仁飯套餐！而蟹黄金撈飯或蟹黄金撈麵大約人民幣100元。

蟹黄金撈飯

份量十足的蟹黄

必食菜！

蟹叁寳·蟹黄面(福田店)

營業時間：上午11時半至下午9時半

地址：福田區福田街道崗廈社區福華路350號崗廈皇庭中心102L1-2

泊車資訊：附近有很多大廈停車場

下一頁：蟹黃瀑布撈麵視覺效果滿分







【你點睇】的士記分制將於周末生效，你認為該制度可否幫助的士提升服務質素？► 立即投票