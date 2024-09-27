大快活10月1日首推四款軟餐！鮮茄豬扒／忌廉粟米肉粒／菠蘿咕嚕肉仲有咩招牌菜？分店設流動吞嚥評估站 即睇購買方法＋地點

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大快活將於10月1日於推出「快活回味軟餐」，是全港首間向社區提供軟餐的連鎖快餐店！四款軟餐定價每盒$58，以港式口味為主，包括咖喱雞飯、鮮茄豬扒飯、忌廉粟米肉粒飯及菠蘿咕嚕肉飯，為吞嚥困難人士及長者提供多個用餐選擇。品牌將在不同分店設立流動吞嚥評估站，言語治療師會為有需要人士進行相關的吞嚥評估，增加教育大眾對吞嚥困難及軟餐認知。

（圖片來源︰大快活）

大家可能未必了解何謂軟餐，其實軟餐指專為吞嚥困難人士而設的膳食，食材經過特別軟化調理方法烹調，再倒模凝固成型，外型與普通食物相似。軟餐可用舌頭、顎間、牙齦壓碎的食物，口感軟綿，這樣吞嚥困難人士可以享受美食的樂趣。

根據香港中文大學研究顯示，全港面對吞嚥困難的長者人口達37.8%。而根據香港社會服務聯會調查統計，受訪的院舍內有25.6%的76至85歲長者需要進食照護食；86至95歲需要進食照護食的長者，更接近四成。長者因未能辨識自己可能患有吞嚥困難問題，有時會進食一些正常食物，吸收味道而不吞嚥。此舉嚴重影響吞嚥困難人士及長者的生活質素及營養吸收。軟餐色香味俱備，而且可減低誤嚥嗆咳的風險，讓吞嚥困難人士及長者重拾享受美食的樂趣。

「快活回味軟餐」遵從健康食物金字塔設計且不添加味精。（圖片來源︰大快活）

4款軟餐港式口味為主

大家好關心「快活回味軟餐」有咩口味，4款軟餐以港式口味為主，易於接受而且大眾化，包括「阿活咖喱雞飯」、「阿活忌廉粟米肉粒飯」兩大招牌菜，另有「鮮茄豬扒飯」及「菠蘿咕嚕肉飯」。軟餐餐盒內的白飯及餸菜分格擺放，外型有如平時飯盒，減少大眾對軟餐的抗拒感，同時有助提升長者的進食樂趣。

「快活回味軟餐」符合照護食及國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）等級，並於大快活香港中央廚房設計和生產，並遵循HACCP食品安全標準，亦聘請第三方專業機構定期進行審核。

「快活回味軟餐」共推出四款港式口味。（圖片來源︰大快活）

「快活回味軟餐」定價每盒$58，品牌將推出試食優惠，凡購買「快活回味軟餐」一盒，可獲港幣10元優惠券。大快活將於首階段，在不同分店設立流動吞嚥評估站，言語治療師會為有需要人士進行相關的吞嚥評估，教育大眾對吞嚥困難及軟餐認知。

即睇購買方法＋地點

大家除了可於大快活指定9間分店直接購買「快活回味軟餐」，亦可WhatsApp 6378 3597 訂購及安排送貨。

9間指定分店「快活回味軟餐」售賣點

香港島︰中環皇后大道中 38-48 號萬年大廈 2 字樓

炮台山電氣道 148 號地下

柴灣興華邨興華廣場 1 樓 113 號舖

九龍︰九龍藍田匯景道 8 號匯景廣場第五層 1 號單位 32 及 33 號舖

尖沙咀亞士厘道 7 號,九龍公園徑 1 號,裕華國際大廈 LG／F 全層

新界︰葵涌葵芳邨葵芳商場一樓 125-130 號舖

荃灣青山公路 625 號麗城花園第三期麗城薈地下 37-39 號舖

將軍澳景嶺路 8 號都會駅商場第二層 R02 號舖

大埔寶湖里 3 號大埔超級城 E 區第二層 355 號舖







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