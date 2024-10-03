網絡熱話︱Netflix《黑白大廚》安成宰煮即食麵秘訣大公開！加一種平價食材即升級？白種元高呼可以賣了！「白湯匙」中菜大師教煮麻婆豆腐秘訣你要知！

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韓國真人實境秀節目《黑白大廚：料理階級大戰》成為城中熱話，可說是料理版的《體能之巔》！百萬YouTuber、餐飲集團The Born Korea的執行長及國民廚師白種元，以及另一位評審是韓國唯一米芝蓮三星主廚MOSU Seoul安成宰亦人氣高企！最近，白種元 YouTube channel「백종원 PAIK JONG WON」邀請節目拍檔安成宰大廚，及「白湯匙」中菜大師呂敬來師傅，分享韓式即食麵及韓式麻婆豆烹調小技巧，令平凡美食提升至另一層次！即睇美味秘訣大公開！

三星廚師安成宰︰加一種食材變三星級即食麵

（圖片來源︰백종원 PAIK JONG WON YouTube）

米芝蓮三星主廚MOSU Seoul安成宰上白種元 YouTube channel的影片至今已有8.3M瀏覽，超受歡迎！不少人更想知道安大廚烹調韓式即食麵的美味秘密，原來，秘密在於加添兩至三粒氣炸或焗好至焦香的蒜頭，即可令整個湯底更濃郁。大家可一試在家煮出「三星級即食麵」！

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1 先準備好兩至三粒蒜頭，切走蒂頭，氣炸或焗好至焦香變色。

（圖片來源︰백종원 PAIK JONG WON YouTube）

2 已處理好、焦香的整粒連衣的蒜頭，放入已煮滾沸水，讓它煮成湯底。

（圖片來源︰백종원 PAIK JONG WON YouTube）

3 將蒜肉搓開壓碎成蓉，混入湯底煮出味，味道更濃郁。

（圖片來源︰백종원 PAIK JONG WON YouTube）

4 之後加入即食麵附有的乾配料、調味粉煮一會。

5 最後加入即食麵同煮，及將蒜頭外皮拿走。

（圖片來源︰백종원 PAIK JONG WON YouTube）

6 最後切點蔥花放入即食麵中。若想增加口感，可將剩餘的碎麵倒入煮好的即食麵中

（圖片來源︰백종원 PAIK JONG WON YouTube）

白種元對安成宰煮的即食麵讚不絕口，高呼「可以賣了！」，他以為會有很濃的蒜香味，吃起來卻只有少許焦香及輕微蒜香，湯底卻變得很香及濃郁。

（圖片來源︰백종원 PAIK JONG WON YouTube）

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