飲食著數︱美酒佳餚巡禮2024攻略 1張品味券有咩美酒推介？甜品控必食可麗露／開心果烤麻糬葡撻／酒店蝴蝶酥 $125歎米芝蓮級溏心鮑魚！早鳥優惠最後召集！

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旅發局主辦的年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」，將於10月23日27日在中環海濱活動空間舉行，提提你網上購票享早鳥優惠明天（10月15日）是最後機會啦，買就要趁手！至於，已購買品味通行證，點用先至最抵，又有咩美酒、美食可以揀，出發前先睇以下介紹做足準備！

（圖片來源︰旅發局）

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香港美酒佳餚巡禮10月中環回歸！延長開放日子＋時間 早鳥購票有著數！ 自備酒杯送禮物！必試米芝蓮美食+逾110個美食攤位

一年一度！香港美酒佳餚巡禮

15／10前網購早鳥優惠票低至$220

今年「香港美酒佳餚巡禮」規模比去年大，匯聚超過300個美酒和美食攤位外，更首度延長至5天，營業時間延至晚上11時。入場人士可根據個人需要挑選三款「品味通行證」，每款通行證內含不同數量的「品味券」。

（圖片來源︰旅發局）

HK$220 品味通行證（原價HK$240）

．1張入場券 （價值HK$40）

．8張品味券（價值HK$200）

HK$270 品味通行證（原價HK$290）

．1張入場券 （價值HK$40）

．8張品味券（價值HK$200）

．1隻Lucaris紀念玻璃酒杯 （價值HK$210）

HK$380 品味通行證（原價HK$400）

．1張入場券 （價值HK$40）

．14張品味券（價值HK$350）

．1隻Lucaris紀念玻璃酒杯 （價值HK$210）

若購買$270或以上的品味通行證，將附送原價$210的Lucaris紀念玻璃酒杯。（圖片來源︰旅發局）

入場人士可以自備有腳酒杯入場，憑自備酒杯每人可獲贈限量紀念杯套一個。（圖片來源︰旅發局）

網上購買品味通行證

1張「品味券」試到咩酒、美食？

（圖片來源︰旅發局）

如果你志在參與，唔打算大吃大喝，希望用一張「品味券」（$25）便可品嘗到世界級美酒佳餚，追求高cp值！推介你法國香檳界大名鼎鼎的「黛拉夢香檳」、評審推介的德國白酒「Lanius-Knab Riesling VDP Gutswein 2014」外，還有本地精釀啤酒「燒賣伴侶」海鹽金橘啤酒，為味蕾帶來柑橘類水果與花香的美妙結合，尾韻鹹香，令燒賣味道更突出。

1張「品味券」開胃佐酒美食美酒，推介西班牙加利西亞的黃油雞鎚（2隻）、開心果烤麻糬葡撻或伊比利亞豬肉臘腸等，不會太飽，最啱happyhour享用。

1張「品味券」︰開心果烤麻糬葡撻。（圖片來源︰旅發局）

1張「品味券」︰西班牙加利西亞的黃油雞鎚2隻。（圖片來源︰旅發局）

下一頁：兩張「品味券」有咩選擇？







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