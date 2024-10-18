東京米芝蓮2025｜新增1間三星米芝蓮餐廳 《摘星廚神》木村拓哉親身頒獎！東京贏巴黎 成全球最多星星餐廳城市

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最近很多人沉迷追看Netflix的《黑白大廚》，當中的評審安成宰爆紅，原來他是韓國唯一米芝蓮三星餐廳MOSU的主廚，不過因為財務問題，MOSU於已經結業，轉句話說，即是全韓國一間三星米芝蓮餐廳都沒有！而南韓的死敵東京，就剛剛在昨日（10月17日）公布了最新的米芝蓮名單，今年更新增了1間三星米芝蓮餐廳，在電視劇中飾演法國料理廚神的木村拓哉，更出席發佈會頒獎給新鮮出爐的三星米芝蓮主廚！

《東京米芝蓮2025》有15間新餐廳摘星，共有12間三星米芝蓮、26間兩星米芝蓮、132三星米芝蓮餐廳，總數共有170間，成為全球最多星星餐廳城市！巴黎原來只得132間，三星有10間，比東京少兩間！今年新登場的三星米芝蓮餐廳是位於東京丸之內Four Seasons Hotel的法國餐廳SÉZANNE，於2021年開業，同年取得一星米芝蓮，翌年開始是兩星，今年獲得三星，非常厲害！

木村主演的電影版《摘星廚神‧巴黎》將於12月30日在日本上映，昨天出席 《東京米芝蓮2025》發佈會，親自頒獎給新鮮出爐的三星米芝蓮主廚Daniel Calvert！（圖片來源：IG@michelinguide）

SÉZANNE的主廚Daniel Calvert（前排中間）跟他的團隊。（圖片來源：IG@chezcalvert）

$5,252嘗新登場三星米芝蓮大閘蟹白松露宴

每年秋天，SÉZANNE都會推出「大閘蟹白松露宴」，選用上海大閘蟹及意大利Alba白松露炮製出多道法式料理，今年於10月23日開始供應，每位101,200円（約$5,252），已包括稅及服務費，喜歡「追星」的美食家，快點訂位！

新三星米芝蓮餐廳SÉZANNE的「大閘蟹加白松露宴」，每位101,200円（約$5,252）。（圖片來源：IG@sezannetokyo）







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