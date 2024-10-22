日本過江龍｜超人氣燒鳥居酒屋「鳥貴族」12月正式登陸香港！親民價食秘製醬汁燒雞肉串

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喜歡去日本玩的朋友，應該都有聽過「鳥貴族」這個品牌，就算無幫襯過，都會見過這個鮮黃色的招牌！鳥貴族在日本有超過600間分店，主打平價燒鳥，今年9月更衝出日本，分別於韓國及台灣開設海外分店，而香港分店，亦鐵定在12月開幕！

日本鳥貴族所有食物飲品一律370円！

主打親民價雞肉串燒的鳥貴族，已有39年歷史，在日本是個非常人氣的平民燒鳥居酒屋品牌，最大的特色是餐牌內所有食物及飲品一律只是370円（約$19.2），就連啤酒及酒精飲品都是370円，非常抵食！據稱香港分店跟日本的menu相同，但暫時仍未知到價錢，而台灣跟日本同樣採用「均一價」，一律100元台幣，即是約$24（比日本貴），究竟香港會否跟日本及台灣都是「均一價」呢？不過，選址屯門市廣場，定價應該都不會太離地吧！

鳥貴族是日本著名的平民燒鳥居酒屋，除了不同部位的雞肉串燒，還供應前菜、炸物、小食、飯麵類及甜品。（圖片來源：鳥貴族）

日本鳥貴族所有食物及飲品均一價370円，記者曾經帶一位「鳥貴族初體驗」的朋友幫襯，她拿著平板電腦點菜的時候問為甚menu沒有寫價錢，我叫她「唔使理價錢，隨便點」！結果埋單每人只是2千幾円，嚇了她一跳！（圖片來源：鳥貴族宮網截圖）

選用日本產雞肉 自家秘製醬汁

日本鳥貴族的燒鳥廿蚊兩串，絕對超值，但別以為「平嘢無好」，他們選用日本產的雞肉，讓客人食得更安心；醬汁是自家製，用上雞肉及大量蔬菜、水果煮成；更選用岩鹽作調味料，非常講究！

鳥貴族兩款招牌「貴族燒」，分別是雞胸貴族燒及雞腿貴族燒，分別可以選擇汁燒、鹽燒或香辣。（圖片來源：鳥貴族）

鳥貴族的秘製醬汁，用雞肉及大量蔬菜、水果熬製成。（圖片來源：鳥貴族宮網截圖）

香港人應該最喜歡食的鹽燒雞翼。（圖片來源：鳥貴族）

鹽燒免治雞肉丸，亦可以選擇汁燒。（圖片來源：鳥貴族）

飲酒的朋友，應該會最愛燒雞皮。（圖片來源：鳥貴族）

串燒以外還有很多其他選擇

除了串燒，鳥貴族會供應很多前菜及小食，如南蠻唐揚雞、明太子雞肉薯仔沙律、秘製糖心蛋等等。怕不夠飽的話，更有釜飯及拉麵，還有飯後甜品，香港的朋友應該一定可以感到滿足！

「南蠻唐揚雞」選用雞腿肉，加上他他醬，香口又juicy。（圖片來源：鳥貴族）

名物「雞湯釜飯」，用雞湯去煮的釜飯，特別滋味。（圖片來源：鳥貴族）

'除了雪糕，還可以選擇這杯極邪惡的「朱古力牛奶」做甜品。（圖片來源：鳥貴族）

鳥貴族香港分店

地址：屯門市廣場1期1樓1108-1111號舖







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