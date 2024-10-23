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2024-10-23Text: Katty Wu

中環美食｜超人氣「Samsen泰麵」中環分店今日正式開幕！必食招牌和牛船麵 新店限定泰式咖哩粉炒海鮮

#Food News #泰國菜 #船麵 #Samsen #中環美食 #新餐廳 #泰麵

　　要數香港最人氣的泰菜，非「Samsen泰麵」莫屬，雖然首間分店於灣仔開業已經有8年，但仍然日日大排長龍，深受食客歡迎。其後於2019年在上環開設第二間分店，主供泰式小炒，因為夠鑊氣又美味而且價錢合理，所以同樣人氣。Samsen第三間分店位置在中環安蘭街，於今日（10月23日）正式開幕，中環的上班族又多一個開餐及聚腳的地方！

 

中環新店限定 泰式咖喱粉炒海鮮

 

　　Samsen的fans都會知道，灣仔及上環兩間分店有各自的menu，以往如果想食招牌「和牛船麵」（泰式和牛濃湯粉），要去灣仔分店，想食泰式咖喱雞麵，則要去上環分店，但新店就可以一次過食到兩款招牌美食，同時，亦有一系列中環分店限定的美食，包括泰式酥脆蚵仔煎、泰式咖喱粉炒海鮮、招牌泰式肉碎黑橄欖炒飯及泰式紅寶石蜜柚子虎蝦沙律等，充滿曼谷街頭美食的特色。

 


泰式酥脆蚵仔煎，蛋漿四邊酥脆，香口惹味。（圖片來源：Samsen泰麵）


泰式咖喱粉炒海鮮，Samsen的小炒出名夠鑊氣，這個中環分店限定的新菜式，一定好食！（圖片來源：Samsen泰麵）


泰式肉碎黑橄欖炒飯，應該會成為中環上班族最愛的「碟頭飯」！（圖片來源：Samsen泰麵）


泰式紅寶石蜜柚子虎蝦沙律，想清新的一點，這個沙律是不二之選。（圖片來源：Samsen泰麵）


配上脆炸豬皮及西洋菜的招牌泰式和牛濃湯粉，湯底香濃，和牛軟滑，一試愛上！（圖片來源：Samsen泰麵）

 

下一頁：Samsen中環新店地址

 

 

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