太古坊糖廠街市集回歸！20間人氣美食︰焙茶麻糬蛋撻／開心果鬆餅／抹茶曲奇 邊間米芝蓮比登推介食店有攤位？新增迷你Golf體驗、戶外野餐音樂會 即睇7大限定必食推介

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太古坊糖廠街市集於11 月 16 至 24 日回歸，大家今個周末或下星期 Lunchtime、放工又多個地方去啦！今年一連九日的市集以「互動交際、有趣玩味、全新探索」為主題，有多個本地人氣美食攤位，更有全港首個結合室內外的迷你高爾夫球體驗，而麥當勞 x 糖廠街市集戶外野餐音樂會還有Jay Fung 馮允謙、Dear Jane樂隊、Yan Ting 周殷廷演出，市集免費入場，即睇有咩好食好玩推介！

七大糖廠街市集限定菜式

太古坊糖廠街市集一如既往以本地美食和飲料作為市集的賣點，今年更引進超過20間人氣美食品牌，包括榮獲米芝蓮比登推介獎的兩姊妹涼皮有限公司、Soho Bánh Mì越南美食、日本咖哩店 Caligari、意大利雪糕吧 Snack Baby Gelato、人氣烘焙店 Jackson's Scone以及大安茶氷廳等，品牌亦推出糖廠街市集限定菜式。

1. 焙茶黑糖麻糬蛋撻

大安茶氷廳售賣招牌啡立刻、港式檸茶曲奇、自家製的蛋撻、菠蘿包和特色飲品聞名，今次於市集推出限定焙茶黑糖麻糬蛋撻，味道創新。

市集限定菜式：焙茶黑糖麻糬蛋撻。

2. 醉香鴨舌配搭麻辣油

兩姊妹涼⽪有限公司在2023年及2024連續獲得⾹港⽶芝連必比登推介。經典菜式包括有招牌兩姊妹涼皮、黑糖桂花冰粉蜜及嗆辣蓮藕丁。糖廠街市集推限定菜式：醉香鴨舌配搭麻辣油。

嗆辣蓮藕丁。

限定菜式醉香鴨舌配搭麻辣油。

3. 崩沙腩家傳辣醬油拌自家製波浪麵

要飽肚咩？推介家傳餃子於糖廠街市集限定菜式崩沙腩家傳辣醬油拌自家製波浪麵及牛肉清湯，牛味濃郁配辣醬油一絕。

崩沙腩家傳辣醬油拌自家製波浪麵及牛肉清湯。

4. 小山園抹茶白朱古力果仁曲奇

抹茶控必試烘焙店 Jackson's Scone市集限定甜品小山園抹茶白朱古力果仁曲奇，另外椰汁芋頭紫米露及特濃開心果和港式奶茶口味鬆餅，亦好受歡迎。

市集限定甜品：小山園抹茶白朱古力果仁曲奇

5. 限定口味Gelato

市集吃雪糕感覺特別滋味！意大利雪糕吧 Snack Baby Gelato 的自家製雪糕味道多元化，包括花生醬脆脆、薄荷牛奶朱古力、抹茶白朱古力和 Aperol Spritz 等口味，雪糕吧更於市集推出限定口味粉紅芥末青檸。

Snack Baby Gelato糖廠街市集限定甜品：粉紅芥末青檸意式雪糕。

6. 日本獲獎咖喱飯

日本咖喱專門店Caligari以兩款招牌咖喱滿足不同人的味蕾，包括元祖椰汁咖哩和特級香料咖喱，可搭配豬排或和和牛可樂餅等配料，另外提供季節限定菜式。香腸拼盤配芥辣和柚子胡椒醬為糖廠街市集限定菜式。

7. 每日限量越南法包

主打越南街頭美食的 Soho Bánh Mì售賣四種不同味道的法包，包括豬肉、雞肉、魚柳及素食牛油果，還有米粉沙拉、每日特別菜式、牛肉燉菜、雞肉糯米飯、烤豬肉米粉沙拉等等春捲和米紙捲。

糖廠街市集限定菜式越南春卷。

下一頁：市集有個迷你高爾夫球場







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