聖誕自助餐2024｜入住尖沙咀區酒店聖誕倒數 享自助餐兼飽覽燈飾 長者／小童有特別優惠！

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聖誕假期，不少酒店推出不同款式的自助餐，以及住宿優惠。尖沙咀皇家太平洋酒店已預備了各式各樣的節慶佳餚和住宿計劃。至於，去年於酒店海豚池平台花園舉行的「車尾箱聖誕市集」，今年將繼續舉行， 連續 4 個周末及節日公眾假期有手作、工藝品、美食和遊戲攤檔及音樂舞蹈匯演，還有來自北歐的聖誕老人亦會在市集出現，現場還設有6 米高巨型「星光聖誕樹」打卡位。

聖誕節慶半自助餐：早鳥高達優惠 85 折（2024 年 12 月 21 日至 2025 年 1 月 1 日）

由2024年 12 月 21 日開始，堤岸酒吧及餐廳半自助午餐及晚餐將輪流上演冬日聖誕主題美食，包括鴨肝凍批配多士、野菌松露忌廉湯、烤西班牙伊比利豬扒配蘋果醬、慢煮火雞卷配煙肉小椰菜、鱈魚西京燒配意大利飯餅、燒法式羊架配迷迭香汁、香烤頂級西冷扒配燒肉汁、牛油麵包布甸、聖誕布甸、節日餡餅、黑森林蛋糕等。凡於 12 月 12 日或之前預繳 12 月 24 至 26 日及 31 日的半自助午餐及晚餐即享 85 折早鳥優惠。其他節慶日子則於最少 1 天前預訂可享 9 折優惠。菜單詳情及預訂：https://bit.ly/4hFEBYZ 查詢電話：2738 2398 或 WhatsApp: 6396 4956。

平安夜自助晚宴：（12 月 20 日或之前預繳可享 85 折早鳥優惠）

2024 年 12 月 24 日晚上 6 時至 9 時 30 分，酒店將在全新裝潢坐擁維港夜色的太平洋廳舉行 「平安夜自助晚宴」。自助晚宴美食由冷盤的雜錦刺身、煙三文魚、意大利巴馬火腿 伴蜜瓜，集蟹腳、翡翠螺、鮮蝦和蜆於一身的冰鎮海鮮。加上傳統烤火雞和燒美國安格斯牛西冷扒，熱盤如蔥油蒸龍躉、普羅旺斯燒羊架、芝士白汁焗海鮮、腰果黑椒牛柳粒，到甜品 包括聖誕樹頭蛋糕、聖誕果子餅、聖誕布甸和百利甜酒奶凍等。

成人原價每位港幣 838元 、小童（3 至 11 歲）／長者（60 歲或以上）原價每位港幣 638 元；價目包括席間無限供應橙汁、汽水及精選啤酒。每位成人及長者另獲贈法式焗龍蝦米多半只，小童則獲贈聖誕糖果包一份，期間聖誕老人亦會到場與大家見面拍照。12 月 20 日或之前預繳，即可享 85 折優惠。菜單詳情及預訂：https://bit.ly/4enXtJd：查詢可致電 27382236 或 WhatsApp 63964960。

平安夜及除夕夜倒數暢飲套餐：

堤岸酒吧及餐廳分別在 24 日平安夜及 31 日除夕晚上 11 時至凌晨 1 時增設「倒數暢飲套餐」，每位只需港幣 318元已包括：小食和甜品，並可暢飲橙汁、汽水、特選啤酒、指定汽酒及紅白葡萄酒 2 小時。菜單詳情及預訂：https://bit.ly/4hB2dOB

聖誕外賣美饌：

皇家太平洋酒店的原隻古法烤火雞釀臘味糯米飯一直深受饗客喜愛，另廚師團隊已準備多達二十款前菜、主食和甜品外賣選擇，只須最少兩天前預訂，便可以輕鬆在家中舉行派對。聖誕外賣美饌供應期由 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 1 月 1 日止。訂購滿港幣 3,000 元可獲免費單一地點送貨一次；另亦設附費送貨服務。外賣選擇及預訂：https://bit.ly/4116kxB

同場加映：中港城車尾箱聖誕市集：

市集將於今年 12 月 7 日起一連 4 個周末、12 月 25 至 26 日、28 至 29 日下午 3 時至 9 時；12 月 31 日下午 5 時至午夜 12 時 30 分舉行。活動場內特設 6 米 高巨型「星光聖誕樹」，可在海邊與摯愛好友拍照記錄難忘一刻！特設「親子遊樂專區」，只要透過現場捐款予慈善機構，即可暢玩遊戲，小朋友可 化身成聖誕精靈，為大家送上禮物及佳節祝福。來自北歐的聖誕老人更會在指定日子派發神 秘聖誕禮物及與來賓拍照留念，讓大家歡度一個不一樣的聖誕。







住宿計劃一：平安夜歡樂聖誕之旅（平安夜自助晚餐連住宿）

平安夜想在尖沙咀欣賞燈色又唔想夜歸舟車勞頓，住酒店就最嘆！只需由港幣2,688元起，一晚住宿連太平洋廳雙人平安夜自助晚餐及翌晨堤岸酒吧及餐廳雙人早餐，更獲贈無酒精迎賓飲品兩杯。最後預訂日期為2024年12月19日，另還有除夕倒數住宿計劃選擇，詳情及預訂: https://bit.ly/3CjYGnn 或可致電：27382222 或電郵：reservations@royalpacific.com.hk















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