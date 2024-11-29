日本過江龍Gelato店 登陸啟德雙子匯！沖繩空運時令蔬果 每日新鮮人手製作！指定時間買1送1

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記者試食！啟德雙子匯的店舖陸續開業，當中包括於日本沖繩獲獎無數的意式手工雪糕店「Yanbaru Gelato」首家海外專門店「Yonna Yonna Gelato」。最大的賣點是使用由沖繩空運抵港的時令蔬果，每日在店內人手新鮮製作，特別好食！新張期內，只要follow Yonna Yonna Gelato的Facebook或IG，於指定時間更可享買一送一優惠！

Yanbaru Gelato在沖繩擁有六間分店，曾獲無數獎項，包括由2015年起，多次於Gelato International Competition中獲鬼Grand Prix殊榮。Yonna Yonna Gelato的顧問柴野大造及米盛勝也於行內擁有豐富經驗，更曾雙雙於2017年遠赴意大利巴勒摩，在被譽為意式手工雪糕世界盃的Gelato World Cup中勇獲冠、亞軍，成為史上首位亞洲人位列榜首！

Yonna Yonna Gelato每天供應11種不同口味的gelato，當中的款式將按季節變更，選擇一款口味每杯$48，兩款口味$58，另有500毫升的家庭裝，每盒$220。眾多口味之中，必試「橘子香草馬斯卡彭」，有馬斯卡彭的芝士香味，又有柑橘的酸味及香草的甜味，有創意又好食，難怪曾穫「日本全國優勝大獎」！



店內每日供應11款不同口味的gelato，客人可以免費試食，試啱才揀想要的口味。（攝影：Katty）



最人氣的穫獎口味「橘子香草馬斯卡彭」。（圖片來源：Yonna Yonna Gelato）

最富沖繩特色的口味，必定是清新又帶點酸的「沖繩勝山香檸」及香甜的「菠蘿桶柑」，又或是甘甜的「今歸仁西瓜」及鮮甜的「沖繩芒果」，更全獲日本素食協會認證。

喜歡綿密口感的話，可以試試用上法國頂級朱古力品牌Valrhona出品的加勒比海朱古力（Caraibe Cocoa）製成的「黑朱古力」，及以北海道的牛奶製成的「特級牛奶」。



香濃的「黑朱古力」及清新的「沖繩勝山香檸」。（攝影：Katty）



由沖繩其中一款最具代表性水果製成的「沖繩芒果」。（圖片來源：Yonna Yonna Gelato）

想來點新意思，可以試「伊江島紅芋」及在沖繩有睡草之稱的桑葉調配的「浦添桑茶」。栗子控就一定要吃冬日限定的「糖漬栗子」，混合栗子忌廉、栗子蓉、及栗子粒，口感甜美豐富。



很有秋冬天季節感的「伊江島紅芋」及「糖漬栗子」。（攝影：Katty）



「浦添桑茶」及富濃濃奶香的「特級牛奶」。（圖片來源：Yonna Yonna Gelato）

新張期內，顧客凡讚好Yonna Yonna Gelato的Facebook專頁，或追蹤品牌的Instagram帳戶，可於星期一至三，下午3時至6時，可享手工意式雪糕口味買一送一優惠。



只需like Yonna Yonna Gelato的Facebook或IG，於星期一至三下午3時至6時幫襯，就可享手工意式雪糕口味買一送一優惠。（攝影：Katty）



店內設6個座位，可以坐於點內慢慢吃，又或是到外面的草地chill住吃！（圖片來源：Yonna Yonna Gelato）

Yonna Yonna Gelato

地址：九龍啟德沐翠街12號雙子匯二期地下G16號舖

營業時間：星期一至四 12nn-9pm，星期五至日，11am-10pm







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