米芝蓮推介薄餅店Little Napoli灣仔重開！主打拿坡里手工pizza 新推出「錢包薄餅」方便外賣

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主打拿坡里薄餅的Little Napoli，自2021年開業以來，一直人氣高企，更入選米芝蓮必比登推介。跑馬地的店舖於10月初暫停營業，並宣佈將遷址至灣仔，pizza迷等了兩個多月，Little Napoli終於宣布新店正式開業，選址灣仔大王東街，以後想幫襯更方便！

拿坡里進口石窯 即叫即做手工薄餅

老闆兼總廚Gavino Pilo來自薄餅發源地拿坡里，堅持選用家鄉進口的優質食材，炮製正宗傳統拿坡里薄餅。店內供應的pizza全部即叫即做，麵糰是按照傳統技術發酵及搓揉，加上餡料之後，再放入由拿坡里訂製的巨型石窯爐以400度高溫速烤90秒，外脆內軟，批邊烤得焦脆脹卜卜並帶點炭香，令人回味無窮。

老闆兼總廚Gavino Pilo。

由拿坡里訂製的巨型石窯爐。

傳統薄餅 選用甜美濃厚「聖馬札諾番茄醬」

傳統薄餅（Traditional Pizza）全部都選用聖馬札諾番茄醬，味道香甜濃厚，當中以「Luciana」最為人氣，主角是地中海八爪魚及聖馬札諾車厘茄，加了埃塔橄欖帶來一點鹹香，再點綴新鮮羅勒和橄欖油，提升風味，充滿地中海風情。喜歡食肉的可以點「Montana」，同樣以聖馬札諾黃番茄醬為基底，搭配香濃的拿坡里莎樂美腸，再放上新鮮的雜菇、煙燻水牛芝士與羅馬羊奶芝士，最後加上辣椒碎、新鮮羅勒及橄欖油，香濃又帶點微辣刺激。

餐廳還很照顧素食的朋友，「Norma」的主角是帶點煙燻味的烤茄子，再配搭新鮮的聖馬札諾車厘茄，另外特別選用以植物成分製作而成的阿傑羅拉水牛芝士和西西里乳清芝士，完全符合素食者的需求又美味。

「Luciana」 $228

「Montana」 $ 228

「Norma」 $ 228

新推出「錢包薄餅」 方便外帶

「錢包薄餅」（Wallet Pizza）靈感源自拿坡里傳統街頭小吃，如同香港的蛋撻一樣可以從食店窗口直接外賣帶走。「Zingara」的材料包括鹹香軟滑的巴馬火腿、香甜的聖馬札諾車厘茄及充滿奶香的水牛芝士，經過兩次烤烘，餅底尤其香脆鬆軟。以獨特的摺疊方式呈現，如同錢包一般，方便外帶，充滿意大利特色。

「Zingara」 $208

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