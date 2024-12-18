聖誕餐2024｜乘坐張保仔號歎下午茶享受維港景色 | 中式點心架夠晒精緻 | 加60元送特色飲品

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今年聖誕節，有否想過在維港中度過？你可以登上傳統紅帆「張保仔」號（aqualuna），以一頓愉快的下午茶陪伴啟航，另有一番新體驗。餐廳推出了節日餐單，讓你歎住Saicho氣泡茶，以維港美景為伴過聖誕。

想與朋友家人共聚，度過難忘的聖誕。登上傳統紅帆「張保仔」號，中、西合壁享受一趟愉快的聖誕節下午茶航遊。以中式的茶樓點心，配上餐廳的美味蛋糕和甜點，包括：招牌朱古力蛋糕、百香果慕絲和節日限定覆盆子慕絲，推介 Saicho 氣泡茶搭配新式茶樓點心。



info：

張保仔號—下午茶航遊

價錢：港幣$ 399／位， 可另以港幣$ 60升級享用Saicho氣泡茶乙杯。

價錢：港幣$ 480／位（2024年12月20至26日），可另以港幣$ 60升級享用Saicho氣泡茶乙杯。 適用於不同的「張保仔」號航遊。

網址：https://aqualuna.com.hk/experiences/afternoon-tea-cruise/







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