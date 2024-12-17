聖誕餐2024｜$398中環歎生蠔+橙香鴨腿午市套餐！聖誕除夕正日不另加價！

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別以為聖誕節想食好一點，就一定要花天價，位於中環士丹利街的人氣法式餐廳 La Petite Maison（LPM），於整個12都會供應節日午市套餐，最平只是$398，頭盤更可以揀生蠔或煙三文魚配魚子醬，聖誕及除夕正日更不會加價，價錢非常合理。

$398起節日午市套餐

LPM於12月會提供兩款節日午市套餐，「Petit」套餐（$398）包一道前菜及一道主菜，而「Grand」套餐（$498）則有兩個選擇，可以揀兩道前菜及一道主菜，或選擇前菜、主菜及甜品各一道。

節日午市套餐以每日精選沙律開場，前菜選擇包含時令栗子濃湯、煙三文魚配魚子醬及韭葱、新鮮生蠔（三隻）配自家製煙燻辣椒醬及酥脆藜麥，以及紅椰菜沙律伴榛子醬。可另加$128可升級選擇檸汁醃鯛魚魚生或香煎鵝肝配棗子，讓聖誕新年大餐變得更豐富！

主菜的選擇同樣多，包括帶子伴南瓜薑蓉、橙香菊苣鴨腿，以及自家製奶油野菌意粉等。想增添奢華感，另加$178，即可升級至魚子醬蟹肉燴飯或烤西冷牛扒伴黑松露及波爾多醬。甜品有賣相別致的黑森林蛋糕，為這場節日盛宴完美作結。

時令栗子濃湯

煙三文魚配魚子醬及韭葱

帶子伴南瓜薑蓉

魚子醬蟹肉燴飯

黑森林蛋糕

聖誕節晚餐

聖誕節當日，除了繼續提供節日午市套餐外，LPM於晚餐時段更推出精選聖誕菜單，為賓客奉上奢華豐盛的節日美饌。開胃前菜種類豐富，精彩選擇包括牛肉他他配煙燻骨髓蛋黃醬（$258）、濃郁馥香的黑松露布拉塔芝士（$798）及鵝肝批配烤甜麵包（$268）。

主菜方面，賓客可選擇自家製白松露燉意粉（$798）、烤原條海鱸魚（$888）及意式黑醋煎鵝肝（$1,200），為賓客帶來一場極致奢華的美食體驗。此外，餐廳特別準備了頂級Kristal魚子醬（$1,398），以及經典蒙布朗栗子撻配黑加侖果醬（$128），為聖誕晚宴畫上圓滿句號，留下難忘的美味回憶。

牛肉他他配煙燻骨髓蛋黃醬

濃郁馥香的黑松露布拉塔芝士

自家製白松露燉意粉

經典蒙布朗栗子撻配黑加侖果醬

除夕倒數派對 無限暢飲香檳

為迎接2025年，LPM將會以「閃爍金銀」為主題，更誠邀賓客穿上金色與鑽石元素的服飾，參與這場「倒數派對」。餐廳將換上金色裝飾及氣球，營造夢幻般的節慶氛圍，並邀請享負盛名的國際DJ P.Grant親臨現場，為賓客帶來法式舞曲及電子音樂。

精緻晚宴將於除夕晚上8時30分起供應，菜式包括意式黑醋煎鵝肝（$1,200）及豪華海鮮拼盤（$1,198），拼盤內包含生蠔、海螯蝦、大蝦、檸汁醃鯛魚魚生、皇帝蟹等極品海鮮。魚子醬料理亦是當晚亮點，包括頂級Kristal魚子醬（$1,398）、帶子他他伴魚子醬（$338）及皇帝蟹魚子燴飯（$428），每道美饌都充滿尊貴感覺。

肉食愛好者亦可選擇大骨肋眼牛扒伴馬鈴薯餅及波爾多醬（$2,148），並可搭配黑松露布拉塔芝士（$798），每一口都盛載無盡驚喜與滿足感。

新年倒數派對的最低消費為$1,298，並已包括無限暢飲香檳，讓賓客在美酒佳餚中盡情享受，與親朋好友一同舉杯迎接美好精彩的2025年。

豪華海鮮拼盤

La Petite Maison

地址：中環皇后大道中80號H Queen’s UG樓1號舖

電話：2887 1113

營業時間：星期一至五 12nn-2:30pm、6pm-10pm；星期六、日及假期12nn-3pm、6pm-10pm







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