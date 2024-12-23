「挽肉と米」尖沙咀分店開幕｜日本炭火現烤漢堡扒專門店 節日限定「A4九州和牛挽肉と米套餐」

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日本炭火現烤漢堡扒專門店「挽肉と米」於今年5月登陸香港IFC，開業7個月以來，一直人氣高企，一位難求！位於尖沙咀海港城港威商場的2号店，於今日（12月23日）開張，新店完整還原日本店及香港1号店的設置，同樣有環繞著烤爐的「新鮮現烤特等席」。為慶祝2号店開業，兩間店舖同時推出節日期間限定的「A4九州和牛挽肉と米套餐」，肉味更濃油脂更香，「食肉獸」絕對不能錯過！

「挽肉と米」香港2号店有28個環繞著烤爐的「新鮮現烤特等席」，漢堡扒烤好瞬間送到客人面前，師傅更會觀察客人的用餐速度烤製下一塊漢堡扒，確保客人食到的每件漢堡扒都是熱辣辣的！店内設有兩個炭火烤爐，中間為24小時低溫的透明挽肉室，從準備到上枱的「現做」過程均完整展現在客人眼前。

「挽肉と米」選用100%日本牛肉，每天早上於低溫挽肉室絞製當日所需份量，再用人手迅速俐落地反覆拍打絞肉塑形，以降低手掌溫度帶來的影響，每個步驟都是為了完整保留並呈現牛肉的鮮味。

香港2号店與日本店一樣採用炭火燒烤，每個漢堡扒做成90克的小分量，師傅會觀察客人的用餐速度逐件烤製，確保客人到最後一口都吃到熱辣辣的現烤鮮味。

使用與日本店相同的大型羽釜鍋煮飯，米粒在鍋内能均勻受熱，變得鬆軟可口，客人可以免費無限續添。

節日期間限定「A4九州和牛挽肉と米套餐」

跟香港1号店同樣，新店以供應「挽肉と米套餐」（$138）為主，包括現烤牛肉漢堡扒最多三件（每件90克）、現煮白飯（可無料續添）、味噌湯、生雞蛋一隻、蘿蔔泥配自家製柚子醋，漢堡扒、味噌湯及生雞蛋可有料添加。

於12月23日至1月1日期間，兩間分店將會暫停供應$138之「挽肉と米套餐」，改為節日限定的「A4九州和牛挽肉と米套餐」（$158），現烤漢堡扒將會改用肉味更濃油脂更香的A4九州和牛，白飯亦會轉用秋田小町米。

同樣地，新店座位上備有多款自家製特色配料，包括：生醬油、青唐辛子鹽漬檸檬、油漬青唐辛子、MOU先生的特製麻辣粉、椒麻醬、香炸蒜碎、梅子醋漬白菜和豆拌醬油，每一款都可以突出現烤漢堡扒及現煮白飯的美味，客人可自由組合，發掘自己最愛食法。另外還可加購小菜及飲品，包括新推出的菠蘿熱情果果蔬梳打與蘋果肉桂果蔬梳打。

「挽肉と米」日本官方教大家的吃法，第一口是不加任何配料吃，品嘗肉的鮮味及炭香味道。

然後可以加蘿蔔泥及自家製柚子醋吃，減少肉的油膩感，吃多一點！

最後是加上蛋黃吃，蛋汁跟肉汁及白飯是絕配！

桌上還有很多自家製特色配料用來配漢堡扒及白飯吃。

採取全現場排隊取票方式入座

有別於「挽肉と米」香港1号店使用網上預購的方式，香港2号店將採取全現場排隊取票方式入座！不過，另有少量名額供KABU PASS金會員於APP内預約。

挽肉と米香港2号店

店舖地址：尖沙咀海港城港威商場3樓3203-4及3204A號舖

營業時間：11am-10pm（最後點餐時間為9pm）

備註：「挽肉と米」香港2号店最低消費為每人一份套餐







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