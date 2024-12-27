中環碼頭Pier 7 Café & Bar新裝重開！12月27-30日 首杯紅白酒只收20蚊！

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雖然聖誕優假期已經完結，但應該不少人都會請多一兩日假自製long weekend，如果這幾日準備去離島或「友邦嘉年華」玩，不妨順便去中環天星7號碼頭頂層的Pier 7 Café & Bar飲杯嘢，因為由即日起至2024年12月30日期間，首杯指定紅酒或白酒只是$20，平過飲咖啡！

Pier 7 Café & Bar位於中環天星7號碼頭頂層（即是坐船去尖沙咀那個碼頭），剛於上個月新裝重開，主打地中海美食及特色手工雞尾酒，每天下午3時至晚上7時更設有「歡樂時光優惠」，所有飲品都有8折！餐廳更於12月27-30日推出更超值的優惠，首杯飲品只需$20（僅適用於指定紅酒或白酒），全日適用。

手工雞尾酒首推由Finlandia伏特加、清新的檸檬和百香果調製而成的「Rooftop Garden」，上面再加了意大利氣泡酒，清新可口，甜美地融入蜂蜜，並以蝶豆花增添風味。另一款人氣手工雞尾酒是「Tiramisu」，以伏特加、百利甜酒、墨西哥咖啡酒和橙味利口酒作為基調，並加入濃縮咖啡，口感濃郁。



「Rooftop Garden」$98



「Tiramisu」$98



另有多款無酒精的mocktails，每杯$68。

飲品以外，餐廳亦有嘗一系列新推出的地中海美食，包括烤雞肉串、烤豬腩串、哈里薩醬烤大蝦、牛肉他他，佐酒小食有香辣雞翼、酥炸一夜干魷魚。餐廳亦照顧素食的朋友，提供了多款地中海風味特色素食菜式，如中東炸蠶豆鷹嘴豆泥餅配地中海芒果醬、「Hummus」（鷹嘴豆泥醬、油封蒜、紅椒油、鹽膚木果）、「Baba Ghanoush」（中東茄子醬、烤南瓜、榛子杜卡、馬祖林）等。



烤豬腩串配乳清汁、土耳其甜椒牛油醬 $148



哈里薩醬烤大蝦配青瓜酸乳酪醬 $178



香辣雞翼配鹽膚木果、漬紅洋葱 $108



中東炸蠶豆鷹嘴豆泥餅配地中海芒果醬 $128



鷹嘴豆泥醬配油封蒜、紅椒油、鹽膚木果 $98



中東茄子醬配烤南瓜、榛子杜卡、馬祖林 $118

Pier 7 Café & Bar亦於2024年12月31日推出地中海風味小吃自助餐（每位$750），晚上8時至10時將供應一系列特色美食，而晚上8時至午夜12時，客人可盡享無限暢飲精選紅白餐酒、生啤、烈酒、調酒飲料、汽水及果汁。當晚更設有現場DJ表演，更可前往酒吧外的戶外露台，近距離觀賞橫跨維多利亞港的跨年煙火匯演，舉杯迎接2025年！

Pier 7 Café & Bar

地址：香港中環7號天星碼頭頂層M號舖

電話：2167 8153

營業時間：星期一至四 12nn-11pm，星期五至日及公眾假期 12nn-12mn







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