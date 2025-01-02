深水埗嘉頓烘焙中心全新GDN LAB︰酸種麵包$26起、咖啡$25 門市店買餅乾、零食辦年貨

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嘉頓麵包、蛋糕及餅乾，相信大家細細個就食，而位於深水埗的嘉頓中心更是二級歷史建築，這個深水埗地標具社區價值，亦是大家的集體回憶。去年12月初嘉頓中心門市店已開幕，最近發現嘉頓烘焙中心GDN LAB已開放，新鮮烘焙酸種麵包$26起、咖啡最平$25，都幾吸引！

深水埗的嘉頓中心自1938年屹立至今。

近日，記者遊深水埗打算於嘉頓中心門市店購物，發現嘉頓烘焙中心地舖GDN LAB已開放！一入門口已見彩色繽紛的麵包膠貨架，成為注目的打卡位，而牆上掛有昔日嘉頓中心的相片，大家可重溫當年情景。

全新裝修的GDN LAB以開放式設計，大家可以透過店舖玻璃大窗，見到烘焙師傅整麵包及酥點餅食的情況。店舖售賣的酸種麵包以全天然酵母製作，現有四款口味，包括三文治酸種麵包、農夫酸種麵包、香草意大利軟包及法式長法包。當日所見GDN LAB未見有大量餐枱及座位，只有小量圓枱，方便大家立食，享用麵包、曲奇缾及咖啡。

三文治酸種麵包（全份 $55、半份$32）、法式長法包（全份 $30、半份$18）

農夫酸種麵包（全份 $45、半份$26）

香草意大利軟包（全份 $45、半份$26）

除酸種麵包外，小店亦提供鬆餅、牛角酥及曲奇餅等，飲品則有咖啡、朱古力及抹茶鮮奶，咖啡$25起價錢合理。

店舖另設外賣Counter，方便大家選購，更有麵包試食。

朱古力碎曲奇 $22

香辣青蔥青打芝士鬆餅 $22

GDN LAB

地址︰深水埗青山道58號嘉頓烘焙中心地舖

電話：2386 4231（內線3285）

營業時間︰8am - 6pm

深水埗益街坊店辦年貨

去年12月初嘉頓門市（深水埗益街坊店）已經開幕，以全新面貌回歸，店舖售賣品牌多款麵包、餅乾及零食。農曆新年將近，店舖有售賀年利是糖及朱古力、家庭什餅、賀年餅食禮盒等，大家可順路購物。

嘉頓門市（深水埗益街坊店）賣品牌多款麵包、餅乾及零食。

家庭什餅 優惠價$102

鐵盒克力架 優惠價 $52.5

利是糖 優惠價 $63.9

牛油曲奇禮盒 優惠價 $89

嘉頓門市（深水埗益街坊店）

地址：深水埗青山道58號地下（近停車場）

營業時間：上午9時至下午6時30分

電話：2958 1105







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