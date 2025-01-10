麥當勞經典利是封新登場！隨指定Hello Kitty招財福堡套餐附送，扭扭薯條、紅豆年糕批回歸

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麥當勞新春又有新產品啦！麥當勞與超人氣Hello Kitty推出農曆新年必食的招財福堡系列，以及多款新春期間限定特色美食，但最令Fans 心心眼一定係一套四款麥當勞經典利是封，利是封印上一眾麥當勞樂園人物肖像，勁靚必儲，即睇獲得方法！

麥當勞新春限定的招財福堡系列即日起強勢回歸，包括招財牛堡、招財雞堡、黃金脆薯牛堡以及黃金菠蘿雞堡。招財福堡系列所有美食均會以印有Hello Kitty與麥當勞樂園人物及麥當勞50週年主題服飾的包裝盛載，色彩繽紛， Hello Kitty更搖身一變化身麥當勞樂園人物漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟，以及換上麥當勞50週年主題服飾，可愛程度Double Up！

黃金脆薯牛堡用上口感鬆軟的黃金長麵包夾著金黃脆薯餅、沾上濃郁黑胡椒醬的牛肉和爽脆洋蔥粒，口感獨特滋味豐富。黃金菠蘿雞堡則以板燒雞腿和爽脆生菜配搭酸酸甜甜的原片菠蘿，招財牛堡和招財雞堡同樣以軟嫩的牛肉塊或板燒雞腿沾上濃郁惹味的黑胡椒醬，夾著清爽洋蔥或爽脆生菜，多重味道大滿足。

麥當勞經典利是封點先拎到？

講咁耐，究竟一套四款麥當勞經典利是封點先拎到？麥當勞App用戶使用「套餐優惠價$39招財牛堡套餐」，「黃金脆薯牛堡或黃金菠蘿雞堡套餐減$3」或「指定招財福堡套餐四道菜滋味套餐減$3」優惠，可獨家專享隨餐附送一套四款麥當勞經典利是封。

麥當勞經典利是封印上一眾麥當勞樂園人物肖像，除了漢堡神偷、小飛飛和滑嘟嘟外，薯條脆卜卜、巨無霸警長和芝士漢堡市長亦驚喜現身，利是封數量有限，送完即止。

$39招財牛堡套餐 (原價$43.5起) [可重複使用] 隨餐附送一套四款麥當勞經典利是封

指定招財福堡套餐四道菜滋味套餐減$3 [可重複使用] 隨餐附送一套四款麥當勞經典利是封



黃金脆薯牛堡或黃金菠蘿雞堡套餐減$3 隨餐附送一套四款麥當勞經典利是封





$43.5起歎招財雞堡套餐 [可重複使用] 隨餐附送一套四款麥當勞經典利是封

扭扭薯條回歸、全新草莓乳酸味特飲

除此之外，麥當勞同步推出多款人氣限時美食，包括人氣高企的扭扭薯條，以及全新草莓乳酸味特飲以酸甜清新的草莓乳酸味梳打。紅豆年糕批今年驚喜回歸，以粉紅色酥脆外層配上香甜綿滑的紅豆沙和年糕餡料，寓意步步高陞。各款招財福堡超值套餐（包括：黃金脆薯牛堡、黃金菠蘿雞堡、招財牛堡及招財雞堡超值套餐）均可加$3.5選配金黃香脆的扭扭薯條，或加$9.5升級至大大啖組合以享扭扭薯條（增量裝）及草莓乳酸味特飲。

扭扭薯條（增量裝） 人氣高企的扭扭薯條，每次推出均深受大家喜愛！

全新草莓乳酸味特飲以酸甜清新的草莓乳酸味梳打，搭配香甜雜果。



$11.5紅豆年糕批[可重複使用]



$19起小龍蝦湯[可重複使用]







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