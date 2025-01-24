西沙GO PARK正式開幕｜免費搭巴士、5大開幕優惠 戶外餐廳及毛孩美食推介

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九巴與西沙GO PARK將於本周末（1月25及26日）舉辦免費乘車日，市民可於活動當日可以無限次免費乘搭指定路線，到訪全新開幕的新地標，參加嘉年華活動。即睇場地有咩新開輕食cafe、餐廳及寵物食品推介！

佔地約130萬平方呎的西沙GO PARK糅合大自然，集運動、娛樂、餐飲與休閒體驗於一身，九巴與西沙GO PARK將於1月25至26日（星期六及日）舉辦免費乘車日，市民於活動當天乘搭路線287 [大學站 – 西沙GO PARK（循環線）] 毋須繳付車資，好著數！

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農曆新年好去處2025︱西沙GO PARK 5米高桃花樹、巨型充氣熊仔打卡位｜開幕優惠及交通方法



西沙GO PARK 1月22日正式開幕｜100萬呎國際級運動設施、免費試堂、4萬呎兒童遊樂設施及寵物公園優惠詳情及交通方法

之前介紹過面積達100萬呎的多元化戶外運動公園，提供多項熱門及新興運動，包括板網球（Padel）、匹克球（Pickleball）等，亦有30萬呎的「公園式運動商業綜合體」，提供多項親子及寵物共融設施，今次介紹場地有咩餐廳美食推介。

餐廳美食推介

西沙GO PARK餐飲有不少選擇，並以輕食及多國菜餐廳為主，部分店舖更設戶外座位。BLA BLA by Sensory Zero新界首家分店已開幕，大家可以品嘗燒賣、心型雞蛋仔及特式格餅外，更有全新登場自家製日式焦糖布丁配手沖咖啡一流。有毛孩的主人更可以pet friendly的室外位置坐低休息，慢慢歎！

免費食招牌churros及水果沙冰

另一家好受歡迎的輕食店Bunny Churros，是葵廣人氣意式雪糕店擴張新舖，新店增堂食座位及pet friendly，必試Signature churros combo經典西班牙油炸鬼套餐，招牌Churros西班牙油炸鬼(配海鹽焦糖醬)表面炸到金黃酥脆，入口軟熟好正。水果沙冰以水果即場製作，足料而且冇添加糖，Gelato多款口味花多眼亂呀！ 1月25 14:00-17:00去bunny churros西沙go park店，可以免費食招牌churros及水果沙冰！

新店更有毛孩可食用Gelato，主人與寵物一齊chill住歎！

招牌Churros西班牙油炸鬼即叫即炸

首間一田便利店

一田便利店引入多種特色飲品及零食，更有日本直送水果！另外，全新的一田食堂引入多間不同料理，包括天仁茗茶、櫻花亭及稻荷屋，供食客多款選擇。

一田便利店

一田食堂

過江龍精釀啤酒專門店

內地已有逾150間分店的過江龍精釀啤酒專門店——貓員外精釀酒館，於室內及戶外設有百餘個座位，供應近廿款不同風格及口味的貓員外手工啤酒，更設有桌球設備及可觀賞運動比賽的電視。

餐食方面，由經驗豐富的中西方廚師團隊聯手打造特色融合料理。

寵物歎中式點心

CHILL DIM SUM byKAHU中式點心店，特設為寵物推出一些特別點心，例如:寵物小籠包、寵物餃子、寵物杞子燒賣和寵物紫薯蛋黃酥等。無論是主人或毛孩都可以享受「飲茶」時光！

CHILL DIM SUM byKAHU中式點心店寵物點心

Bears & Friends

The Pantry Café

牛奶冰室

籽茶

SPORTS bistro

Asian Delight by the Royal Garden餐廳提供一系列亞洲特色美食和飲品，特別推介海南雞飯、越式炸春卷、粵式牛肉湯粉、法式加央斑斕多士及香蕉煎餅等。

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