尖沙咀美食｜日本過江龍麵包店「MOROPAIN」首間海外分店正式開業！必食香港限定Tiramisu蜜瓜包得獎、葡萄園蜂蜜軟麵包

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記者試食！又有一間日本人氣麵包店登陸香港，這次是來自福岡、開業11年的「MOROPAIN」，創辦人兼總廚諸永裕士曾多次參加大賽及獲獎，去年更創下排隊3小時的人龍紀錄，可見其受歡迎的程度！MOROPAIN首間海外分店剛於1月26日在香港開業，店內更設有麵包工場，可以透過玻璃窗看到整個製作過程，另外亦放了幾張高腳枱，方便客人即買即食兼打卡！

創辦人兼總廚諸永裕士活躍於麵包比賽及海外交流，曾多次獲獎，近年更在福岡的專業學校及國內外擔任麵包製作技術講師，最大心願是年老成為老爺爺仍能每天製作麵包，給予客人幸福感。（攝影：Katty）

MOROPOAIN成立以來，已推出過超過300款麵包，而日本福岡店每日恆常供應約80至100款麵包，香港分店則會有40至50款。「日式蜜瓜包」是日本店人氣No.1的款式，諸永先生特別在麵糰加入乳酪，令麵包體更加鬆軟濕潤，日本店一直以來堅持只推出原味，因為諸永先生認為這是最經典並充滿童年回憶的味道。來到香港，因應香港人喜歡多樣化的口味，而諸永先生亦感到要為蜜瓜包注入新意思，所以創造了香港獨家供應的款式！

首先「日式朱古力蜜瓜包」，帶有朱古力香味而甜度適中，接著是嶄新推出、以港式菠蘿油為靈感的「提拉米蘇蜜瓜包系列」，以外脆內軟的蜜瓜包夾著厚切而軟滑的Tiramisu忌廉，分別有兩款口味－－「日式提拉米蘇蜜瓜包」及「抹茶提拉米蘇蜜瓜包」。

日式蜜瓜包 $26

日本店人氣No.1、日賣500個的產品，外皮香脆，入面鬆軟。（攝影：Katty）

日式朱古力蜜瓜包 $32

香港店獨家的口味，同樣外脆內軟，帶有朱古力香味而甜度適中。（攝影：Katty）

日式提拉米蘇蜜瓜包 $48、抹茶提拉米蘇蜜瓜包 $52

香港店獨家款式，前者以款式以朱古力蜜瓜包夾著原味的Tiramisu，脆身的蜜瓜包與軟滑的忌廉芝士配合得天衣無縫！後者則用上味蜜瓜包夾著抹茶味的馬斯卡彭忌廉，抹茶味香醇突出，抹茶控必試！留意提拉米蘇蜜瓜包每日每款限定20個，售完即止。（攝影：Katty）

除了日式蜜瓜包，建議大家必試「葡萄園蜂蜜軟麵包」，以牛油麵包（Brioche）作基底，加入葡萄乾、冧酒、檸檬皮等，面層放上杏仁片增加香脆口感，最後淋上以蜜糖製成的焦糖，香甜而口感豐富。這個由諸永先生自創麵包，曾於日本舉辦超過30年的「加州葡萄乾大賽」中，獲得日本第一的大獎！

如果喜歡「軟腍腍」日式麵包的話，一定會愛上「牛奶麵包系列」，用日本忌廉及牛油製成，口感超級軟熟濕潤，再撒上用琉球和三盆糖粉、黃豆粉或肉桂粉，令外層加添層次。

葡萄園蜂蜜軟麵包 $38

以牛油麵包作基底，加入葡萄乾、冧酒、檸檬皮等，香甜而口感豐富。（攝影：Katty）

琉球和三盆糖粉牛乳麵包 $22、黃豆粉牛乳麵包 $24、肉桂粉牛乳麵包 $24

日本店人氣三甲的產品，口感超級軟熟濕潤，琉球和三盆糖粉是高級的糖粉，帶來清雅而舒適的甜味，非常出色！（攝影：Katty）

歐式包及日本軟麵包以外，諸永先生亦擅長製作酥皮，他更將法式傳統甜酥Kouign Amann造型改成扁身，口感更加鬆化，其摺疊成蝴蝶形態的原味Kouign Amann「法式蝴蝶甜酥」更是香港獨家的款式，打卡必買！另外，更有日式蛋撻諸永先生特別調整過焗製蛋撻的時間，令酥皮能長時間維持非常酥脆的口感，就算朝早買晚上才吃，都仍然脆卜卜！

法式蝴蝶甜酥 $24

香港獨家創造的款式，賣相別致，打卡最啱！（攝影：Katty）

楓糖核桃法式甜酥 $30、菠蘿椰子法式甜酥 $30

將法式傳統甜酥Kouign Amann造型改成扁身，令口感更鬆化，楓糖核桃滿滿堅果香，而菠蘿椰子在甜酥上沾上大量椰子絲，更添脆身質感。（攝影：Katty）

日式蛋撻系列 各$20-28

共有原味、朱古力、宇治抹茶、意大利開心果及紅茶5款口味，諸永先生特別調整過焗製蛋撻的時間，令酥皮能長時間維持非常酥脆的口感，就算朝早買晚上才吃，都仍然脆卜卜！（攝影：Katty）

不嗜甜但又喜歡食麵包的話，必試「熱狗」，是日本「調理包」（即有鹹食餡料的麵包）類別中最受歡迎的款式，麵糰內搓入炒香過的洋葱，中間夾著日本產豬肉腸、日式薯仔沙律、日本香腸、自家製白汁，最後撒上mozzarella、cheddar及gouda 3種芝士，再燒香，超級美味！

熱狗 $48

日本店鹹食餡料麵包中最受歡迎的款式，法包香軟，芝士香濃，豬肉腸多汁，超級美味！（攝影：Katty）

煙肉芝士法棍麵包 $30

煙肉芝士鹹香惹味，法包質地有彈性，十分出色。（攝影：Katty）

牛角包 $25

非常鬆化，充滿牛油酥香，早餐首選。（攝影：Katty）

店內還有咖啡供應，如Americano、Latte、Cappuccino、Mocha等，每杯$28-58。（攝影：Katty）

店內提供免費試食部分產品，可以試啱先買。（攝影：Katty）

店內以中島形式設計，中央的麵包枱展示約40款麵包，再配以木盤、油燈、乾花等，呼應日本店的設計元素。（攝影：Katty）

香港分店位於尖沙咀加連威老道，面積約2,500呎，麵包每日在店內廚房新鮮出爐。（攝影：Katty）

客人可以透過玻璃看到麵包的製作過程。（攝影：Katty）

MOROPAIN

地址：尖沙咀加連威老道29號信基商業中心地下A及B舖

營業時間：8:30am-8pm







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