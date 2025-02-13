情人節著數︰大家樂髀翼雙飛餐下午茶$22，Pizza Hut 心形粟米肉粒真愛批，MOS BURGER送草莓梳打特飲

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「鹹魚白菜也好好味」，最緊要同你食身邊的一位！就算情人節唔食大餐，都有好多抵食選擇，大家樂茶市髀翼雙飛餐$22有交易，Pizza Hut推出心形粟米肉粒真愛批，show me your love 大餐能否為你加分？另外，凡惠顧MOS BURGER二份正價套餐，免費換領情人節限定特飲，而譚仔三哥更於2月14日推緣份記憶配對遊戲，有機會贏東京雙人來回機票！

大家樂 $22茶市髀翼雙飛餐

大家樂於2月12日至14日推出茶市髀翼雙飛餐，$22就可以歎雞髀同雞翼各一隻，平平哋同另一半sweet sweet，忙裏偷閑歎下午茶。留意，雞髀口味二 揀一，無論脆炸雞髀或豉油皇雞髀都咁正！

供應時段：2:30PM – 5:30PM ，售完即止

優惠時間：2月12日 – 2月14日

- 優惠不需要任何惠顧，適用於全線分店(中港城分店除外)，2025年2月12日及14日茶市期間 (下午2:30至下午5:30)

- 可於收銀處、自助點餐機及「大家樂手機應用程式」使用

- 優惠須受食品售賣時間及分店之實際供應情況而定

- 不可與其他優惠(包括樂賞錢)同時使用

- 優惠金額不能累積「樂賞分」或累積「樂賞錢」合資格消費金額

- 大家樂快餐有限公司有權取消及或更改上述條款及細則，恕不另行通知

- 大家樂快餐有限公司保留最終決定權，優惠須受其他條款及細則約束

MOS BURGER送草莓梳打特飲

MOS BURGER由2月12日起一連5日都會推出情人節特別優惠，凡惠顧2份正價套餐，即可以免費換領草莓梳打特飲1杯！

優惠期：2月12日 – 2月16日 (共5天)

適用分店：全線分店 (坑口東港城MOS Express分店除外)

- 優惠只適用於堂食及到店外賣客人(不適用於任何外賣平台)。

- 數量有限，先到先得。

- 套餐只適用於任何正價產品，不適用於下午茶時段或其他優惠套餐。

Pizza Hut Show Me Your Love系列

今個情人節，Pizza Hut推出尋找真愛神器 – Show Me Your Love系列，期間限定情人節美食包括粟米肉粒真愛飯、粟米肉粒真愛批及草莓榛子真愛酥。Well，係情人節玩命或認定另一半為真愛Proved，可能只係一線之差，除非對方係「粟米肉粒」Fans或者欣賞你的大膽及創意！

粟米肉粒真愛批 $ 99豬肉粒、粟米及煙肉配芝心普通批

粟米肉粒真愛飯$ 49 豬肉粒、粟米及煙肉淋上白汁配飯

草莓榛子真愛酥$44 草莓、忌廉芝士榛子醬配千層酥，甜甜蜜蜜。

https://www.pizzahut.com.hk/

譚仔三哥 情人節緣份遊戲贏東京雙人機票

今年情人節，只要喺於2月14日指定時間，於指定分店當日惠顧一份「#心如刀割1人餐」或「#辣徹心扉2人餐」，即可兌換參與遊戲機會就可以玩緣份記憶配對遊戲，贏走【痛愛大獎 - 東京雙人來回指定航班機票一套】。三哥官網溫馨提示，大家玩之前記得睇熟遊戲玩法，因為每個人只有一次遊戲機會！

緣份記憶配對遊戲詳情：

日期：2025 年 2 月 14 日 (星期五)

時間：上午 11 時至下午 2 時 及 下午 6 時 至 9 時

分店：中環威靈頓街15-19號分店、觀塘電訊一代廣場分店、元朗形點2期分店

參加資格：於當日惠顧一份「#心如刀割1人餐」或「#辣徹心扉2人餐」即可兌換參與遊戲機會







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