金鐘海富麥當勞4月中回歸：10年賣出400萬包薯條與230萬杯咖啡，全球第二繁忙餐廳

金鐘返工的朋友,可能見到金鐘海富麥當勞圍板會有啲唔慣,因為餐廳已於3月15日暫別顧客,展開全面翻新工程,但好消息係4月中將以全新形象回歸!然而,這間全球第二最繁忙的分店僅次於英國倫敦利物浦街站分店,繁忙時段每小時更獲逾1,000位顧客惠顧,更有多個創先河的時刻,一齊睇下有幾巴閉!

全球首50間全球最繁忙的麥當勞餐廳中,香港麥當勞佔21間,更囊括頭五名中的四席!

餐廳將圍上印有麥當勞樂園人物與大家說「See you soon, it’s not a goodbye!」的精美圍板,更會展示餐廳於過去多年來創下的輝煌紀錄。

金鐘海富麥當勞絕對是大家心目中等朋友的地標,更是金鐘上班一族的解決三餐之選。早前,麥當勞於3月12日舉辦歡送派對,不但邀請餐廳全體員工及其家人參與,回顧多年來在餐廳的Happy Moments,更邀請創作歌手Jay Fung驚喜現身即席獻唱,與員工近距離交流,以答謝他們多年來的支持。

金鐘海富麥當勞特意於3月12日舉辦歡送派對, 不但邀請餐廳全體員工及其家人參與,更邀請創作歌手Jay Fung馮允謙驚喜現身,與前線員工近距離交流和拍照。

Jay Fung更即席獻唱《會再見的》及《在最好的時間做最好的你》,藉著歌詞向大家傳遞「See you soon, it’s not a goodbye!」的訊息。

金鐘海富麥當勞有幾巴閉?

• 全球第二最繁忙餐廳

金鐘海富麥當勞僅次於英國倫敦利物浦街站(Liverpool Street Station)分店,繁忙時段每小時更獲逾1,000位顧客惠顧,躋身成為全球第二最繁忙麥當勞餐廳之列;過往10年更服務超過2,400萬位顧客,賣出400萬包薯條、750萬件麥樂雞及230萬杯咖啡。

金鐘海富麥當勞繁忙時段每小時可達1,000位顧客惠顧。

• 全港首間提供免費wifi服務

現時餐廳提供wifi服務好普遍,但當年金鐘海富麥當勞2006年開業即成為全港首間提供免費無線上網服務的麥當勞餐廳。

自2015年成為「Experience of the Future」概念餐廳後,金鐘海富麥當勞全體員工每年均舉辦週年派對,員工更可邀請家人出席共聚慶祝。

• 首推自助點餐機

2015年金鐘海富麥當勞成為香港首間推行「Experience of the Future」概念的餐廳,引入自助點餐機、電子餐牌、自助冷熱水站及免接觸式洗手機等,帶領數碼化餐飲體驗潮流,買一定要去櫃枱點餐!

• 「只此一間」限定美食

金鐘海富麥當勞亦提供「只此一間」限定美食,包括碎蛋小龍蝦田園沙律、冷萃咖啡等;而金鐘海富McCafé更獨家提供來自埃塞俄比亞利姆產區(Limu)的單品咖啡豆,你有冇試過?







