PizzaExpress 60歲生日大派優惠：3月27日生日 送薄餅一個！身份證指定號碼可享6折！$98 pizza放題

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PizzaExpress今年迎來品牌的60周年，由即日起特別推出60周年主題菜單，以及一系列驚喜優惠，包括3月27日「生日之星」可獲贈薄餅一個、身份證有指定號碼可享堂食單點主菜6折優惠，以及平日下午推出60分鐘放題，喜歡食pizza的朋友，不要錯過！



PizzaExpress由即日起推出60周年主題菜單。

優惠1：身份證指定號碼優惠

由於PizzaExpress創立於1965年，特意挑選這4個數字來成立優惠，由即日起至5月5日期間，逢星期一至四（公眾假期除外），如果身份證號碼中有「1」、「9」、「6」、「5」任何2個數字，即可享堂食單點主菜6折優惠。如顧客沒有中以上數字，出示優惠二維碼仍可享堂食單點主菜8折優惠。

優惠2：生日之星優惠

3月27日是PizzaExpress的生日，於3月27日生日的顧客，即可獲贈60周年系列內的薄餅一個。（只限堂食）

優惠3：60分鐘任食優惠

由即日至4月17日，逢星期一至五的2:30pm–6pm供應（公眾假期除外），堂食每位成人$98，小童$49，可於60分鐘內任食餐廳指定經典菜式，包括北京烤鴨薄餅、瑪格麗塔皇后薄餅、美國薄餅及焗麵包球（配蒜蓉牛油/羅勒香口草醬）。

PizzaExpress 60周年菜單

60周年菜單，每一款單品均充滿特色，雖然保留經典口味，但都注入了新元素來迎合港人口味。當中包括皇家瑪嘉麗塔皇后薄餅、雞肉菠菜青醬薄餅及南意風情辣薄餅等。皇家瑪嘉麗塔皇后薄餅為例，傳統做法是由馬蘇里拉芝士、新鮮羅勒及紅色的番茄製成，這次保留了傳統做法並加入了一整個軟心芝士放在薄餅上，令味道昇華不少。

另外還推出黃金焦糖麵包球，麵包球圈灑上糖粉、金粉和焦糖醬，另配上朱古力焦糖醬，如皇冠閃爍，金光閃閃慶祝60周年。此外，PizzaExpress更推出兩款生日特飲，包括生日蛋糕梳打及熱情果味氣泡茶，前者是喝得到的士多啤梨忌廉蛋糕，後者味道清新，用來配pizza都不錯！



皇家瑪嘉麗塔皇后薄餅 $208



南意風情辣薄餅 $178



雞肉菠菜青醬薄餅 $188



香辣麵包球 $58



黃金焦糖麵包球 $88



生日蛋糕梳打 $48



熱情果味氣泡茶 $48



堂食60周年二人套餐 $416

1款意式小食 + 2款主菜 + 1款甜品 + 2款飲品







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