Lady M x 地捫菠蘿 推出「粉紅菠蘿」拿破崙蛋糕！焦糖牛油酥皮夾著日本燒酎粉紅菠蘿忌廉及粉紅菠蘿啫喱

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Lady M與蔬果生產及分銷商地捫鮮菓（Fresh Del Monte Produce Inc.）攜手合作，推出全球首度發售的 「Pinkglow粉紅菠蘿法式千層酥」，焦糖牛油酥皮夾著粉紅菠蘿燒酎忌廉、粉紅菠蘿啫喱及冧酒鮮忌廉，頂層再鋪滿晶瑩剔透的粉紅菠蘿，味道清新，最適合作為夏天的甜品。

粉紅菠蘿，又名「Pinkglow」，因擁有晶瑩剔透的粉紅果肉，加上甜美的菠蘿香氣，故被譽為「叢林中的寶石」。粉紅菠蘿是由地捫鮮菓於哥斯達黎加親自引入香港，因生長過程中需經歷兩年才可收成，是非常稀有及名貴的水果。

Lady M這款全新的拿破崙蛋糕，頂層鋪滿粉紅菠蘿塊，上面撒上增添清新氣息的新鮮青檸與檸檬皮，旁邊是配上少量蘭姆酒調製的鮮忌廉，使蛋糕充滿熱帶風情的獨特香味。金黃酥脆的焦糖牛油酥皮之間，是粉紅菠蘿啫喱，以及加入了來自日本神奈川的紫蘇燒酎特調的粉紅菠蘿忌廉，底部是一層輕盈的海綿蛋糕，啖啖都是粉紅菠蘿的香味。

「Pinkglow粉紅菠蘿法式千層酥」於2025年4月14日起在Lady M全線香港分店供應件裝及開放網上原條蛋糕預訂，原條蛋糕最早提取日為4月18日。

「Pinkglow粉紅菠蘿法式千層酥」分別有件裝及原條蛋糕兩款可以選擇。

「Pinkglow粉紅菠蘿法式千層酥」原條蛋糕 $350

「Pinkglow粉紅菠蘿法式千層酥」件裝 $86

Lady M

網址：www.ladymhk.com







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