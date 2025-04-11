南記全新港式混醬套餐，抽限量迷你粉麵套餐玩具盲袋；譚仔港式咖喱湯米線會員送飲品優惠

加入最愛專欄 收藏文章

最近，香港仔南記粉麵及譚仔不約而同推出港式口味麵食，究竟邊款係你心水？先講南記粉麵，其港式混醬套餐有10款經典港式配料任你揀，不過最吸引還是限量迷你粉麵套餐玩具盲袋，粉絲必儲！另外，譚仔港式咖喱湯米線香辣惹味，會員惠顧套餐可獲指定飲品有著數！

香港仔南記粉麵全新推出「港式混醬套餐」

香港仔南記粉麵新推「港式混醬套餐」，有鵝腸、魷魚鬚、牛百葉、豬頸肉、麵筋等10款經典港式配料以供選擇，2餸或3餸自由選餐可以選心水配料，再配上以沙茶醬、南記粉麵自家炸醬等5種醬混合而成的混醬及油麵，絕對是「港」味濃！

唔知點揀，直接order南記「混醬大雜錦套餐」， 9款配料集於一身，一次過食盡多種滋味！同場更加推了大混醬、中混醬及小混醬3款混醬小食，小食以沙茶醬、南記炸醬等5款秘製醬汁混為一體，大混醬、中混醬及小混醬系列小食各有組合。以口感彈牙咖喱炸魚蛋、入味爽脆豬皮及清甜蘿蔔組成的小混醬；嫩滑鴨血、惹味香口麵筋及清甜蘿蔔組成中混醬；爽口彈牙鵝腸、口感十足魷魚鬚、清甜蘿蔔及口感彈牙咖喱炸魚蛋組成大混醬。為你配搭好必食推介，滋味隨心，總有一款適合你！

「港式混醬套餐*」配芒果冷泡鐵觀音(凍)2餸自由選餐：$55起

3餸自由選餐：$60起；混醬大雜錦套餐：$68起（*湯底可選大、中、小辣）

小混醬原價$28，加配小食優惠價$18;中混醬原價$36，加配小食優惠價$22;

大混醬原價$38，加配小食優惠價$24

芒果冷泡鐵觀音(凍) 強勢回歸，香甜芒果汁配以冷泡鐵觀音好解辣

單點價：$22起 （套餐價：$7）

迷你粉麵套餐玩具盲袋

粉絲必儲！南記首次推出迷你粉麵套餐玩具盲袋，將招牌美食以以袖珍方式完美還原，包括南記招牌河配可樂﹑招牌春卷魚片米線配凍仙草奶茶、招牌春卷牛腩米線配凍豆漿及魚皮餃清湯米線配凍檸檬茶，的骰可愛，限量發售具收藏價值！

4款迷你粉麵套餐玩具盲袋隨機發售原價$25，港式混醬套餐加配價：$12

譚仔港式咖喱湯米線系列

除此之外，譚仔首次推出港式咖喱湯米線，咖喱湯底以港式咖喱汁加入譚仔獨創配方炮製以成，惹味濃郁！三款絕配咖喱湯米線的全新港式配料，包括咖喱牛腩、咖喱雞件及釀紅腸（三選二），咖喱牛腩軟腍入味，是聯乘由獲香港品牌發展局及廠商認可為香港名牌的食品供應商 - 唐順興，牛腩肉質軟嫩，每一啖都充滿濃郁的肉汁，肉味香濃。釀紅腸亦別具特色，油香四溢的紅腸釀上又厚又彈牙的鯪魚肉，再煎至金黃焦香，配上咖喱湯汁，絕對讓人一試難忘！

留意，咖喱湯米線含有紅椒、腐皮、韮菜及芽菜等配料，預設湯底辣度為10小辣，亦可按客人喜好選擇辣度，辣度由5小辣起（如加辣需另收$1）。凡點選一餸或以上之米線即可以HK$2 轉配咖喱湯。譚仔 APP 會員更可享有專屬優惠，套餐送指定飲品或汽水一杯。

港式咖喱湯米線配咖喱牛腩、咖喱雞件及釀紅腸（三選二） $51

鹽香嫩鴨胸 $18

龍眼蜜綠茶特飲（左）售價 ：加配價$14；單點價$18；百香果石榴珍珠特飲（右）售價 ：加配價$14；單點價$18







etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情