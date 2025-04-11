Bakehouse新品！開心果軟雪糕$58，赤柱店蛋撻送咖啡，沙田店增全日堂食服務

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開心果控Attention！Bakehouse 本周六（4月13日）起於指定分店推出獨家的西西里島開心果軟雪糕三重奏，開心果fans勁期待！除此之外， 4月21日起品牌赤柱店將全週無休，當日早上 11時前購買蛋撻，即可獲贈一杯咖啡，好著數！沙田店亦將提供全日堂食服務，各位 Bakehouse 粉絲要留意了。

西西里島開心果軟雪糕三重奏 外賣 $58，沙田店堂食$68

Bakehouse 本周六（4月13日）起於沙田店和東涌店推出獨家的西西里島開心果軟雪糕三重奏，幼滑的開心果軟雪糕加上開心果醬和開心果碎粒，再搭配自家烘焙的牛角包脆脆，定能讓開心果控愛不釋口！打算於沙田新城市廣場店享用美食的朋友留意了， 4月14日（星期一）起，沙田店將提供全日堂食服務，客人可於每天下午 3:00 至 5:00 到 Bakehouse 品嚐精緻的下午茶點、咖啡和茶。

無論正餐後或是下午茶時光，享用西西里島開心果軟雪糕三重奏同樣滋味又滿足。

Bakehouse 沙田新城市廣場店

4 月21日赤柱店買酸種蛋撻送咖啡





4月21日（星期一）起，赤柱店將全週無休，為慶祝這個特別的時刻，當日客人只需在早上 11:00 前購買一個或以上的蛋撻，即可獲贈一杯咖啡，不限種類和大小。優惠僅限於4月21日在赤柱店使用，每位客人限享一杯免費咖啡。大家不妨趁復活節假期早上到赤柱品嘗酸種蛋撻和咖啡迎接 Good morning！

Bakehouse（赤柱分店）

地址：香港赤柱區赤柱大街 116 號地舖

營業時間： 8am-6pm

Bakehouse（沙田分店）

地址︰沙田新城市廣場一期, L2, 247舖

營業時間︰星期一至四 8am-10pm (最後點餐 9pm); 星期五至日及公眾假期 8am-10:30pm (最後點餐 9:30pm)







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